Majstersztyk, ekspresem do finału. 6:1 i 6:0, Polaka nie ma kto zatrzymać

21-letni Francuz Robin Bertrand miał całkiem niezłe wejście w sezon na kortach twardych, do dziś jego bilans na tej nawierzchni to 11 zwycięstw i 2 porażki. Zawodnik z piątej setki rankingu przekonał się, ile dzieli go od rywala, który chciałby znów być wśród stu najlepszych tenisistów świata.