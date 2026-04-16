Majchrzak zrezygnował z wizyty w Niemczech, a to nie koniec. Jest kolejny komunikat

Kamil Majchrzak mniej więcej w tym momencie poprzedniego sezonu budował swój ranking w poszukiwaniu powrotu do czołowej setki tenisistów świata. Ta sztuka mu się udała, dzięki dobrym wynikom w turnieju rangi Challenger w Madrycie. Majchrzak wygrał tę imprezę, a w finale pokonał Marina Cilicia.

Dzięki temu zapewnił sobie prawo gry w turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa. Tam nie poszło mu zbyt dobrze, ale z rankingu skorzystał kilkanaście tygodni później - w Wimbledonie. W Londynie Majchrzak wypadł zdecydowanie lepiej, dochodząc aż do czwartej rundy.

Majchrzak ogłasza wycofanie. Kontuzja nie daje za wygraną

Nieźle spisał się także w US Open, gdzie przegrał z kontuzją. Dzięki temu do sezonu 2026 podchodził z wizją wskoczenia do TOP50 rankingu ATP. Ta szansa była naprawdę realna przed startem części sezonu na mączce. Niestety tutaj przytrafiła się Majchrzakowi kontuzja kolana.

W związku z nią wycofał się z rywalizacji w Monte Carlo, a także Monachium. Jak się okazuje, to nie koniec kłopotów. W czwartek 30-latek ogłosił, że nie pojawi się także w Madrycie. Z powodu problemów z kolanem nie zobaczymy Majchrzaka w turnieju ATP 1000 w Madrycie.

Rozwiń

W tym przypadku Polak nie straci zbyt wiele, jeśli chodzi o punkty w rankingu. Rok temu odpadł bowiem w drugiej rundzie eliminacji. W tym momencie w rankingu ATP na żywo Majchrzak plasuje się na 72. lokacie. Wyżej od niego - na 63. miejscu widnieje nazwisko Huberta Hurkacza.

Kamil Majchrzak wycofał się z turnieju ATP 500 w Monachium, a Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału debla Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak rywalizuje podczas turnieju ATP 250 w Marrakeszu Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak walczył o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026 William West AFP

Roman Kołtoń: On tak żył. Uznawał, że nie ma drogi na skróty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport