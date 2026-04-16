Majchrzak zrezygnował z wizyty w Niemczech, a to nie koniec. Jest kolejny komunikat

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Kamil Majchrzak jeszcze kilka tygodni temu znajdował się blisko TOP50 rankingu ATP. Polak niestety doznał kontuzji kolana, która zmusiła go wycofania się z wyjazdu do Niemiec. Jak się okazuje, to nie koniec problemów. 30-latek nie zagra bowiem także w turnieju ATP 1000 w Madrycie.

Kamil Majchrzak
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak mniej więcej w tym momencie poprzedniego sezonu budował swój ranking w poszukiwaniu powrotu do czołowej setki tenisistów świata. Ta sztuka mu się udała, dzięki dobrym wynikom w turnieju rangi Challenger w Madrycie. Majchrzak wygrał tę imprezę, a w finale pokonał Marina Cilicia.

Ukochany turniej Świątek już na horyzoncie. Wielka zmiana. Fortuna na stole

Dzięki temu zapewnił sobie prawo gry w turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa. Tam nie poszło mu zbyt dobrze, ale z rankingu skorzystał kilkanaście tygodni później - w Wimbledonie. W Londynie Majchrzak wypadł zdecydowanie lepiej, dochodząc aż do czwartej rundy.

Majchrzak ogłasza wycofanie. Kontuzja nie daje za wygraną

Nieźle spisał się także w US Open, gdzie przegrał z kontuzją. Dzięki temu do sezonu 2026 podchodził z wizją wskoczenia do TOP50 rankingu ATP. Ta szansa była naprawdę realna przed startem części sezonu na mączce. Niestety tutaj przytrafiła się Majchrzakowi kontuzja kolana. 

Triumf Świątek, ale co się wydarzyło u Andriejewej? Znamy rywalkę Polki w ćwierćfinale

W związku z nią wycofał się z rywalizacji w Monte Carlo, a także Monachium. Jak się okazuje, to nie koniec kłopotów. W czwartek 30-latek ogłosił, że nie pojawi się także w Madrycie. Z powodu problemów z kolanem nie zobaczymy Majchrzaka w turnieju ATP 1000 w Madrycie. 

W tym przypadku Polak nie straci zbyt wiele, jeśli chodzi o punkty w rankingu. Rok temu odpadł bowiem w drugiej rundzie eliminacji. W tym momencie w rankingu ATP na żywo Majchrzak plasuje się na 72. lokacie. Wyżej od niego - na 63. miejscu widnieje nazwisko Huberta Hurkacza.

Kamil Majchrzak wycofał się z turnieju ATP 500 w Monachium, a Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału debla
Kamil Majchrzak rywalizuje podczas turnieju ATP 250 w Marakeszu
Kamil Majchrzak walczył o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026
Roman Kołtoń: On tak żył. Uznawał, że nie ma drogi na skróty. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

