Majchrzak wygrał turniej, ale nie doceniono go. Polak pokazał klasę

Rzeczywiście, obaj nie mieli zbyt dużo czasu na świętowanie, gdyż Kamil pozostaje w stolicy Rwandy, gdzie odbędzie się kolejny turniej tej rangi. Majchrzak musiał jednak tym razem przystąpić do eliminacji do następnych zmagań. Organizatorzy nie zdecydowali się na wręczenie specjalnej przepustki do głównej drabinki, mimo że 28-latek zdobył tytuł w pierwszym turnieju w Kigali. W związku z tym Polak musi walczyć o awans do głównej drabinki poprzez dwustopniowe kwalifikacje.