Majchrzak wrócił na dobre. O krok do walki o tytuł. Tie-break i obroniona piłka setowa

Kamil Majchrzak nie będzie zbyt dobrze wspominał okresu gry na nawierzchni ziemnej w tym sezonie. Polak po turnieju w Marakeszu doznał bowiem kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji w trzech kolejnych "tysięcznikach". Majchrzak nie wystąpił w: Monte Carlo, Madrycie oraz Rzymie.

Do gry wrócił podczas turnieju niższej rangi w Hamburgu. Tam szybko przegrał, podobnie jak w Roland Garros. Z Paryża wyjechał z poczuciem niedosytu, ale i nadzieją na poprawę na nawierzchni trawiastej. Pierwszym przystankiem w tym najkrótszym okresie w sezonie jest dla Kamila Birmingham.

Majchrzak w półfinale. Rywal już znany

Do turnieju rangi Challenger Majchrzak przystępował rozstawiony z numerem drugim. To oczywiście stawiało Polaka w roli jednego z faworytów i Majchrzak jak na razie się z niej wywiązywał doskonale. W pierwszej rundzie nasz tenisista mierzył się z Australijczykiem Jamesem McCabe.

Pokonał go bez straty seta, podobnie jak Brytyjczyka Felixa Gila w 1/8 finału. Dzięki temu w piątek Majchrzak stanął w szranki z Japończykiem Sho Shimabukuro. Ten postawił Polakowi trudne warunki, szczególnie w pierwszej partii. Ta zakończyła się wygraną Majchrzaka, ale dopiero po tie-breaku.

Co więcej w tej tenisowej dogrywce Polak bronił piłki setowej. Zrobił to skutecznie i do drugiej partii przystąpił jako ten, który podawał pierwszy. Majchrzak błyskawicznie zdobył przewagę podwójnego przełamania, żeby ostatecznie wygrać tę partię 6:3 i awansować do półfinału. W tym po drugiej stronie siatki stanie Otto Virtanen.

Kamil Majchrzak MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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