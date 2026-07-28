Kamil Majchrzak (72. ATP) zrobił sobie dłuższą przerwę od rozgrywek po tym, jak pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem. Nasz reprezentant odpadł w drugiej rundzie po pięciosetowej batalii z Zacharym Svajdą. Później nie widzieliśmy go na zawodowych arenach. Jako kolejny start wybrał turniej ATP 500 w Waszyngtonie. 30-latek nie miał szczęścia w losowaniu, bowiem już na "dzień dobry" czekało go starcie z bardzo solidnym Amerykaninem.

Przeciwnikiem Kamila okazał się Tommy Paul (21. ATP). Tak się składa, że tenisista z USA swój ostatni mecz rozgrywał... również z Polakiem, tyle że Hubertem Hurkaczem. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych uległ Wrocławianinowi w trzeciej rundzie Wimbledonu po czterosetowej potyczce. Później sporo działo się w życiu Paula, ale niekoniecznie pod względem tenisowym. W połowie lipca wziął ślub z Paige Lorenze. Forma obu graczy po dłuższej rozłące z zawodowymi arenami stanowiła zatem małą zagadkę. Dziś dostaliśmy odpowiedź w tej kwestii.

ATP Waszyngton: Kamil Majchrzak kontra Tommy Paul w pierwszej rundzie

Panowie wyszli na arenę tuż po godz. 17:00 czasu polskiego. Po krótkiej rozgrzewce nastąpiła przerwa, gdyż pojawiło się trochę kropel deszczu i trzeba było zaczekać, aż kort będzie się nadawać do rywalizacji. Na szczęście po kilku minutach udało się zainaugurować pojedynek. Najpierw serwował Majchrzak. Polak utrzymał swoje podanie bez straty punktu. Po zmianie stron nasz reprezentant posiadał break pointa na 2:0, ale ostatecznie Paul doprowadził do remisu. Następne minuty toczyły się po myśli Amerykanina. Po czterech rozdaniach było 3:1 dla zawodnika gospodarzy.

Po jednym słabszym gemie serwisowym, Majchrzak wrócił na dobre tory. Utrzymał podanie do zera, a później wyrównał na 3:3. W kolejnych minutach Kamil mógł wywierać presję na przeciwniku. W trakcie jedenastego rozdania zagwarantował sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie do niego nie doszło. 30-latek popisał się na returnie w dwunastym gemie. Po kapitalnym zagraniu z bekhendu pojawiły się dwa setbole z rzędu dla tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego. Już po pierwszej okazji Majchrzak mógł się cieszyć z triumfu 7:5 w premierowej odsłonie.

Po przegranym secie Paul skorzystał z przerwy medycznej. Po powrocie do rywalizacji próbował przełamać Polaka, prowadził 30-15 na returnie. Ostatecznie Majchrzak wyszedł z opresji po walce na przewagi. W następnych minutach panowie kontrolowali własne gemy serwisowe. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do szóstego rozdania. Wówczas zobaczyliśmy break pointy dla naszego reprezentanta. Już po pierwszej okazji Majchrzak mógł uzyskać rezultat 4:2, ale w dogodnej sytuacji zagrał piłkę w siatkę. Później w znakomitym stylu bronił się Paul. Finalnie Amerykanin obronił pięć szans na przełamanie i doprowadził do remisu.

Tommy również poszukiwał swojej okazji. W jedenastym gemie miał 30-15 na returnie. Mimo trudnej sytuacji, Kamil wyszedł z opresji. Zgarnął trzy punkty z rzędu i zagwarantował sobie min. tie-breaka w drugiej partii. Tym razem doszło do decydującej rozgrywki, chociaż Majchrzak posiadał trzy meczbole w trakcie dwunastego rozdania. Tie-break rozpoczął się źle z perspektywy Polaka, od podwójnego błędu serwisowego. Później było 2-0 dla Paula. Na szczęście nasz reprezentant szybko zniwelował stratę. Ostatecznie Kamil zwyciężył 7:5, 7:6(4) po dwóch godzinach walki. O ćwierćfinał ATP 500 w Waszyngtonie powalczy z innym Amerykaninem. Rywalem 30-latka będzie rozstawiony z "3" Taylor Fritz - finalistka US Open 2024.

Dokładny zapis relacji z meczu Kamil Majchrzak - Tommy Paul jest dostępny TUTAJ.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tommy Paul AFP

Taylor Fritz MARCO BERTORELLO AFP





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