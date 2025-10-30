Partner merytoryczny: Eleven Sports

Majchrzak wkroczył na teren Djokovicia. Polak z awansem, uśmiech od losu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Światowa czołówka w męskim tenisie rywalizuje jeszcze w Paryżu, choć zapewne ci najlepsi myślą już o rozpoczynającym się 9 listopada ostatnim akcencie rywalizacji w ATP - 2025 Nitto ATP Finals. Zanim jednak zacznie się gra w Piemoncie, wcześniej odbędą się dwie inne rywalizacje w głównym kalendarzu: w Metz i Atenach. Szczególnie ten drugi turniej wywołał spore zawirowanie, związane było z osobą Novaka Djokovicia. Tam też sezon zakończy Kamil Majchrzak, który dziś dostał bardzo miłe informacje. Poniżej szczegóły.

Novak Djoković i Kamil Majchrzak
Novak Djoković i Kamil MajchrzakFAYEZ NURELDINE & Foto Olimpik/Nur PhotoAFP

W kobiecym tourze trwają właśnie trzy ostatnie imprezy rangi 250, w sobotę zacznie się zaś w Rijadzie WTA Finals, z udziałem Igi Świątek. Polka jeszcze tego dnia zagra swoje pierwsze spotkanie w grupie Sereny Williams - z mistrzynią Australian Open Madison Keys.

Mężczyźni swój finał sezonu zaczną następnego dnia po kobiecym finale w Rijadzie - oni znów powalczą w Turynie. Na dziś zaledwie pięciu uczestników ma pewną kwalifikację, trwa jeszcze walka o trzy ostatnie miejsca. I choć w teorii może się wyjaśnić już w piątek czy sobotę, to niewykluczone, że ostatnie nazwisko poznamy dopiero w przyszłym tygodniu. Najwięcej zależy tu od postawy Jannika Sinnera, który może eliminować kolejnych kandydatów, ale też Félix Augera-Aliassime'a.

Zobacz również:

Martyna Kubka zagra o tytuł WTA 125 w Warszawie w grze podwójnej. Przeciwko Weronice Falkowskiej
Tenis

Powołanie od Celta, a teraz reakcja Polki. 63 minuty, dziewięć asów. Demolka we Francji

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Jest i możliwość, że pełen skład poznamy dopiero w ostatniej chwili, po finałach turniejów ATP 250 w Metz i Atenach. Ten drugi będzie szczególnie interesował polskich kibiców - za sprawą występu Kamila Majchrzaka.

    ATP Ateny. Przyjemna niespodzianka dla Kamila Majchrzaka. Ważna informacja ws. ostatniego turnieju w sezonie

    Stolica Grecji nie gościła w poprzednich sezonach turniejów tej rangi, te konkretne zawody odbywały się dotąd w Belgradzie. A licencję do organizowania zawodów posiada... rodzina Djokoviciów. Brat słynnego tenisisty Djordje zaznaczył kilka dni na temu na konferencji w Atenach, że prawdopodobnie "zostanie tu na stałe".

    Sam Novak niedawno przeprowadził się z rodziną do stolicy Grecji, wcześniej wsparł protest studentów przeciwko serbskiemu rządowi, a prezydent kraju Aleksandar Vucić nazwał go zdrajcą.

    Novak Djoković sensacyjnie przegrał w 1/16 turnieju w Dubaju
    Novak Djoković sensacyjnie przegrał w 1/16 turnieju w DubajuMAHMUD HAMS / AFPAFP

    Jeden z najlepszych zawodników w historii będzie oczywiście gwiazdą i "jedynką" ATP 250 w Atenach, chęć gry wyrazili też Stefanos Tsitsipas, Karen Chaczanow czy rewelacyjny w tym sezonie Joao Fonseca.

    Zgłoszenie do turnieju wysłał też Kamil Majchrzak, ale początkowo Polak był bardzo daleko w kolejce oczekujących do głównej drabinki. Mógł za to liczyć na rozstawienie w kwalifikacjach - to miał być ostatni jego występ w sezonie.

    Zobacz również:

    Ben Shelton w singlu pokonał Kamila Majchrzaka. W deblu lepszy od niego okazał się Jan Zieliński
    Tenis

    Porażka Majchrzaka, a tu taka nowina. Jednak Polak zagra w finale. Shelton wyeliminowany

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      W ostatnich dniach z przylotu do Aten wycofało się czterech zawodników, Polak awansował już na pozycję pierwszego rezerwowego. A dziś rano organizatorzy zdecydowali, że likwidują jedną "specjalną przepustkę". I tak właśnie Polak awansował do głównej drabinki.

      W Atenach Majchrzak zakończy sezon, w tym momencie w rankingu ATP "na żywo" zajmuje 68. pozycję. W kolejnym notowaniu, w poniedziałek, będzie w przedziale 68-70. Dobry występ w Atenach mógłby nawet sprawić, że rok zakończy na rekordowej pozycji w karierze. Tą zaś jest 61. miejsce z połowy września tego roku.

      Zobacz również:

      Belinda Bencic znowu błyszczy na korcie
      Tenis

      0:6, 2:6 z Igą Świątek, teraz to ona deklasowała na korcie. Koniec po 76 minutach

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz
      Novak Djokovic wygrał z Holgerem Rune 2:1 w ATP Finals
      Novak DjokovićTIZIANA FABI/AFPAFP
      Mężczyzna ubrany w biały dres z polskim godłem i logo sponsora unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu lub pozdrowienia, w tle widoczne rozmyte sylwetki ludzi i żółte trybuny.
      Kamil MajchrzakFoto OlimpikAFP
      Carlos Alcaraz vs. Novak Djoković. Finał. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja