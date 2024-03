Majchrzak się zabawił. 6:0, jest półfinał. Wyrównał rekord kariery

W lipcu 2022 roku Kamil Majchrzak był 90. zawodnikiem świata, Stefan Kozlov - 103. Obaj mogli wtedy liczyć na pewne miejsce w największych challengerach, ale też i szukać punktów w turniejach ATP 250.

Dziś Polak wraca w rankingu z niebytu, bo 2,5 miesiąca temu nie był w ogóle w nim klasyfikowany, Kozlov zaś w poprzednim sezonie przez pół roku nie grał. W efekcie spadł nawet do dziewiątej setki. W Kigali wyglądał już jednak bardzo dobrze - w pierwszym challengerze dostał się do półfinału, w drugim - do ćwierćfinału. Reklama

Tu trafił na Polaka, którego forma wyraźnie idzie w górę. Majchrzak właśnie wygrał dziesiąty mecz z rzędu, wyrównał tym samym swój rekord kariery. No i punkty wywalczone za awans do półfinału pozwolą mu wskoczyć do czwartej setki rankingu. To, że jeszcze przed latem 28-latek z Piotrkowa znajdzie się na pozycji dającej prawo gry w eliminacjach turniejów Wielkiego Szlema, wcale nie jest takie nierealne.

Finalista juniorskich Wielkich Szlemów na drodze Polaka. Kiedyś spotkali się w Las Vegas

Młodszy o dwa lata od Polaka Kozlov był dekadę temu trzecim juniorem świata, to zresztą było następstwem dwóch awansów do finałów Australian Open i Wimbledonu. Majchrzak też wtedy rywalizował, ale bez podobnych osiągnięć - szybciej zresztą przeszedł do profesjonalnej rywalizacji.

Na Kozlova trafił dopiero w 2018 roku - spotkali się w challengerze w Las Vegas. I Polak rozbił swojego rywala z USA 6:0, 6:2, w zaledwie 61 minut. Dziś mecz był niewiele dłuższy, Kozlov ugrał o jednego gema więcej. Co jednak istotne - na pewno nie żałowali kibice, którzy zdecydowali się na oglądanie tego widowiska. Reklama

Kamil Majchrzak / William West / AFP

Było ono bowiem bardzo ciekawe, bez wielu siłowych uderzeń, za to pełne technicznego kunsztu. Być może wpływ na to miał fakt, że Polak w czwartek dość łatwo wygrał swój mecz z Austrakiem Davidem Pichlerem, a Kozlov stoczył blisko 3,5-godziny bój z Benjaminem Lockiem z Zimbabwe. W efekcie nasz zawodnik zmuszał rywala do biegania, a to slajsami, a to dropszotami.

Kozlov starał się odpowiadać tym samym, ale bez podobnych efektów. Urodzony w Macedonii Północnej rywal Polaka w połowie drugiego seta miał już wyraźnie dość - odpoczywał po długich wymianach.

Do trzech i do zera. Efektowne akcje, cieszył się głównie Polak

Majchrzak dość szybko uzyskał przełamanie, choć zaraz mógł tę przewagę stracić. W trzecim gemie, przy stanie 30:30, chciał skończyć akcję spod samej siatki i... nie przebił piłki na drugą stronę. Za chwilę jednak serwisem obronił break pointa. W pełni kontrolował to, co działo się na korcie, choć momentami trochę nawet przesadzał z widowiskowością swoich zagrań. Kozlov jeszcze raz uzyskał podobną szansę, znów jej nie wykorzystał, ale sam znacznie częściej był w opałach. Polak wygrał tego seta 6:3. Reklama

Stefan Kozlov / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Drugi zaś, z punktu widzenia Majchrzaka, był jeszcze łatwiejszy. Polak szybko odskoczył na 3:0, później dał Kozlovowi trochę nadziei, bo Amerykanin znów uzyskał break pointa. Po to tylko, by wyrzucającym na zewnątrz serwisem zniweczyć marzenia rywala. Majchrzak wygrał ostatecznie do zera i jako trzeci w Kigali zameldował się w półfinale.

W nim jego rywalem będzie Argentyńczyk Marco Trungelliti, rozstawiony znów z czwórką, Majchrzak pokonał go w sobotnim finale pierwszego turnieju, bądź też egipski weteran, 33-letni Mohamed Safwat.

Challenger ATP 50 w Kigali (korty ziemne). Ćwierćfinał singla

Kamil Majchrzak (Polska, Q) - Stefan Kozlov (USA) 6:3, 6:0.

Kamil Majchrzak / AFP