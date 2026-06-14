Majchrzak rozbił bank. Gigantyczna kasa dla Polaka. Pierwszy tak wielki triumf

Dla Kamila Majchrzaka był to pierwszy finał głównego cyklu ATP w karierze. Do decydującej rozgrywki awansował po półfinałowym triumfie z Daniiłem Miedwiediewem 7:6, 6:1. Już wtedy było wiadomo, że na konto Polaka trafi pokaźna premia.

W pojedynku, którego stawką był turniejowy triumf, Majchrzak zmierzył się z Alexem de Minaurem. To obecnie szósta rakieta świata. Nasz reprezentant poskromił kolejnego faworyta po trzysetowej batalii, zwyciężając 6:3, 2:6, 7:6 (5).

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Za sam udział w finale tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego miał zagwarantowaną premię w wysokości 64 195 euro. W przeliczeniu na polską walutę to blisko 273 tys. zł. Zdobyty tytuł w 's-Hertogenbosch wart jest 110 055 euro (ok. 467 tys. zł). I właśnie taka kwota wpłynie na konto Polaka.

Dla 30-letniego zawodnika to znaczący zastrzyk finansowy. Serwis atptour.com, podaje, że w rywalizacji singlistów Majchrzak zapracował w dotychczasowej karierze na 467 430 tys. euro. Łatwo policzyć, że mniej więcej po jedną czwartą tej sumy sięgnął teraz w Holandii.

Świetna postawa w Beneluksie przełoży się oczywiście na awans w światowym rankingu. Do zakończonego dzisiaj turnieju Polak przystępował z 76. pozycji. W najnowszym zestawieniu notowany będzie na 47. pozycji.

O tym, że do 's-Hertogenbosch przyjechał w znakomitej dyspozycji, wiedzieliśmy już po ćwierćfinale. Nasz tenisista odprawił wówczas z kwitkiem Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając 6:4, 6:3. W ten sposób wyrzucił za burtę turniejową jedynkę.

- To był mój najlepszy mecz i najcenniejsze zwycięstwo w karierze - powiedział Majchrzak tuż po zakończeniu spotkania.

Liczymy, że podobne słowa wypowie już w lipcu - w trakcie zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak William West AFP

Kamil Majchrzak Artur Widak/Nur Photo AFP





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