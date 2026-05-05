Ostatni raz zmagania z udziałem Kamila Majchrzaka mogliśmy podziwiać 1 kwietnia. Wówczas polski tenisista brał udział w turnieju ATP Marrakesz, gdzie w ramach 1/8 finału zmierzył się z Marco Trungellitim. Argentyński zawodnik pokonał wówczas 30-latka wynikiem 2:0 (7:6, 6:3).

Później, dzięki dość nietypowym splotom okoliczności, Polak miał szansę na występ w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Jego mecz z Valentinem Vacherotem nie doszedł jednak do skutku. Tuż przed tym starciem Polak wycofał się bowiem z turnieju.

Do podjęcia takich działań Majchrzak został zmuszony przez uraz kolana. Jego absencja objęła także turnieje: ATP Madryt oraz ATP Rzym. Z tego powodu wielu fanów z kraju nad Wisłą zaczęło drżeć na myśl o zbliżającym się wielkoszlemowym turnieju im. Rolanda Garrosa. Wydawało się bowiem, że i ta rywalizacja może "ominąć" tenisistę z Piotrkowa Trybunalskiego.

Majchrzak przemówił ws. French Open. Rozwiał wszelkie wątpliwości

Na oficjalny komunikat od tenisisty przyszło nam poczekać aż do pierwszych dni maja. To właśnie wtedy Kamil Majchrzak został zapytany przez dziennikarzy "TVP Sport" o przebieg rehabilitacji oraz ewentualny występ w ramach paryskiej imprezy. Odpowiedź 30-latka rozwiała wszelkie wątpliwości.

Z informacji pozyskanych przez dziennikarzy powyższego portalu wynika, że Kamil Majchrzak powrócił we wtorek do trenowania na korcie. Mimo ciągłego procesu rehabilitacji, ma on w planach wziąć udział w zmaganiach ATP 500 w Hamburgu (od 17 do 23 maja).

Z ust polskiego tenisisty padła także jasna deklaracja ws. zbliżającego się coraz większymi krokami turnieju French Open (24.05-07.06). Hubert Majewski przekazał, że Majchrzak "nie wyobraża sobie, że nie wystąpi" w Paryżu.

Dotychczas najlepszym rezultatem Majchrzaka w ramach występów w turnieju im. Rolanda Garrosa była 2. runda (2021 rok). Przy okazji ubiegłorocznej edycji Wimbledonu 30-latek udowodnił jednak, że nie warto skreślać go zbyt szybko. Być może i tym razem będziemy świadkami pięknej przygody tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego.

Kamil Majchrzak rywalizuje podczas turnieju ATP 250 w Marrakeszu Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

