Majchrzak przełamał de Minaura w siódmym gemie. 87 minut walki Polaka o historyczny awans

Kamil Majchrzak zanotował porywający powrót po kontuzji, jaką odniósł w meczu z Karenem Chaczanowem w trakcie wielkoszlemowego US Open. Kilkutygodniowa przerwa pozytywnie wpłynęła na naszego reprezentanta, co dało się zauważyć w pierwszych dwóch meczach podczas turnieju w Szanghaju. Na "dzień dobry" Polak odniósł pewne zwycięstwo z Ethanem Quinnem 6:3, 6:4. Później 29-latek trafił na rozstawionego Amerykanina - Brandona Nakashimę. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego uporał się także z drugim zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych, wygrywając jeszcze bardziej przekonująco - 6:4, 6:0.

Dzięki temu po raz pierwszy w karierze zameldował się w trzeciej rundzie imprezy rangi ATP Masters 1000 i dziś stanął przed szansą na zrobienie kolejnego kroku. Poprzeczka powędrowała jednak niezwykle wysoko, bowiem przeciwnikiem Majchrzaka w batalii o awans do najlepszej "16" okazał się rozstawiony z "7" Alex de Minaur. Australijczyk słynie z niesamowitej pracy w defensywie oraz żelaznej kondycji. A ta była niezwykle istotna zwłaszcza w poniedziałek, ze względu na warunki, jakie panowały w Szanghaju. Temperatura przekraczała 35 stopni, na dodatek wilgotność wahała się w okolicach 50%. Zapowiadała się ciekawa rywalizacja w potężnym upale.

ATP Szanghaj: Kamil Majchrzak kontra Alex de Minaur w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. Na starcie Polak pewnie utrzymał swoje podanie, później do samo uczynił de Minaur. Trzeci gem przyniósł nam pierwsze break pointy. Już premierowa szansa dla Australijczyka dała mu przełamanie. Po zmianie stron Alex potwierdził przewagę breaka, wychodząc na 3:1. Niestety sytuacja naszego reprezentanta wyglądała jeszcze gorzej po piątym rozdaniu, w którym to prowadził już 40-15. Od tamtego momentu nie zdobył punktu. Po akcji, która dała turniejowej "7" równowagę, Kamil musiał zmienić obuwie na lewej stopie, gdyż zostało uszkodzone przy doślizgu. Potem reprezentant Australii wygrał jeszcze dwie wymiany i zrobiło się już 4:1 dla de Minaura.

Majchrzak próbował nawiązać walkę przy podaniu przeciwnika, popisał się nawet jedną efektowną akcją. Od stanu 30-30 punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto Alexa. Dzięki temu Australijczyk wypracował sobie cztery "oczka" przewagi. Set dobiegł końca już w siódmym gemie. Wtedy to Kamil po raz trzeci stracił swój serwis. I drugi raz z rzędu wydarzyło się to w momencie, gdy nasz reprezentant prowadził 40-15. Polak posiadał w sumie trzy okazje na wygranie rozdania, ale nie wykorzystał żadnej z nich. Po chwili obserwowaliśmy setbola dla de Minaura. 29-latek zaryzykował i niestety - jego firmowe zagranie, czyli bekhend, trafiło ostatecznie w korytarz deblowy po minimalnej pomyłce. W efekcie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:1.

Druga część pojedynku rozpoczynała się od serwisu Alexa. Kamil znów próbował nawiązać rywalizację, było 30-30. Powtórzyła się jednak sytuacja z poprzedniego gema przy podaniu Australijczyka - kluczowe dwie akcje powędrowały na konto turniejowej "7". Po zmianie stron obserwowaliśmy dwa break pointy z rzędu dla de Minaura. Po nieudanym zagraniu nasz reprezentant bezradnie rozłożył ręce. Czuł, że gra kompletnie mu się nie układa. Mimo to po chwili zawziął się do walki i zdołał wyjść ze stanu 15-40. Wygrał cztery kolejne akcje i przerwał passę siedmiu przegranych gemów z rzędu.

Także przy następnym swoim podaniu Majchrzak zanotował powrót, tym razem z 15-30. Takie gemy hartowały Kamila, który powoli łapał się na grę. Dzięki temu wyrównała się sytuacja na korcie. I w trakcie siódmego rozdania nasz reprezentant w końcu doczekał się swoich szans na przełamanie. Przy pierwszym break poincie 29-latek zaryzykował z returnu bekhendem i nie trafił, ale przy drugim piłka wkroczyła już do akcji i błąd popełnił Australijczyk, zagrywając w taśmę. Po krótkiej przerwie Polak serwował po potwierdzenie przewagi. Początkowo gem układał się zupełnie nie po myśli Majchrzaka. Szybko zrobiło się 0-40, a to oznaczało trzy szanse powrotne dla de Minaura. Kamil obronił dwa break pointy, ale przy trzecim zaryzykował drugim podaniem i popełnił podwójny błąd serwisowy.

Na tablicy wyników zrobiło się 4:4 i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. Po chwili turniejowa "7" dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto, przerzucając presję na stronę naszego reprezentanta. Gem przy serwisie Majchrzaka rozpoczął się od dwóch akcji wygranych przez Alexa. Później Kamil wrócił do gry, miał dwie piłki na 5:5. Nie udało się jednak wykorzystać żadnej z nich i w końcu Australijczyk doczekał się meczbola. Po Polaku dało się zauważyć oznaki nieludzkich warunków, z jakimi musieli się zmagań podczas dzisiejszego spotkania w Szanghaju. Ostatecznie Polak wyszedł z opresji i doprowadził do remisu.

Panowie zbliżali się w kierunku tie-breaka, ale finalnie do niego nie doszło. W dwunastym gemie Majchrzak prowadził już 30-0. Później obserwowaliśmy jednak meczbole dla de Minaura. Jednego Kamil wybronił asem, ale przy następnym akcja potoczyła się już po myśli reprezentanta Australii. Rozstawiony z "7" wygrał spotkanie 6:1, 7:5 i awansował do czwartej rundy ATP Masters 1000 w Szanghaju, gdzie zagra ze zwycięzcą starcia Juncheng Shang - Nuno Borges. Majchrzak musi zatem jeszcze zaczekać na swój pierwszy awans do najlepszej "16" imprezy tej rangi.

