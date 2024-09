Reprezentacja Polski we wrześniu w Zielonej Górze gościć miała Koreańczyków z Południa w ramach rywalizacji o awans do finałów Pucharu Davisa w 2025 roku. Biało-Czerwoni nie podeszli do tych starć w swoich najmocniejszych składach. Mariusz Fyrstenberg nie mógł bowiem skorzystać z Huberta Hurkacza, który do gry wróci za kilkanaście dni.

Wobec tego kapitan kadry wielkiego wyboru wśród singlistów nie miał i postawił na Maksa Kaśnikowskiego, który niedawno zadebiutował z niezłym skutkiem w turnieju rangi Wielkiego Szlema, a także Kamila Majchrzaka, który eliminacji do US Open niestety nie przebrnął. Ta dwójka wspierana była duetem deblistów w zestawieniu Jan Zieliński - Karol Drzewiecki.

Majchrzak poszedł śladem Kaśnikowskiego. Polska 0:2 Korea

Niestety nie zaczął się on dobrze dla naszego zawodnika, bo już w pierwszym gemie serwisowym Majchrzak dał się rywalowi przełamać. Potem miał swoje szanse na odrobienie tej straty, ale niestety wiele z nich uciekło, wykorzystał dopiero tę ostatnią przy stanie 5:4 dla rywala i wróciliśmy do równowagi sił. Niestety nie na długo. Majchrzak bowiem stracił kolejne podanie i przegrał pierwszą partię 5:7, a sytuacja Polski była już wybitnie trudna.

Drugi set od początku był dość wyrównany, ale niestety sytuacja zmieniła się przy stanie 2:2. Wówczas bowiem Koreańczyk odebrał Majchrzakowi serwis i bardzo przybliżył się do końcowej wygranej. Gdy znów wydawało się, że to już koniec szans, Majchrzak zrobił to, co w pierwszym secie, a więc wrócił na 5:5. Tym razem jednak Polak nie dał sobie od razu odebrać podania i mieliśmy 6:5 dla Majchrzaka. Gem serwisowy Koreańczyka był bardzo nierówny, ale ostatecznie udało mu się go wygrać i dobrnęliśmy do tie-breaka.