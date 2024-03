Majchrzak dopełnił dzieła zniszczenia, Rosjanin z jedynką jednak na aucie. Piękna seria trwa

Widać było, że jest momentami mocno zdenerwowany, a te emocje nie wpływały na jego postawę zbyt dobrze. Do tego dochodziło zmęczenie, bo przecież 28-latek od zeszłego roku codziennie był na korcie , po swoim sobotnim sukcesie w Kigali nie dostał nawet doby wolnego. Już w niedzielę musiał przystąpić do eliminacji do kolejnego turnieju, bo zabrakło dla niego specjalnej przepustki.

Najpierw trochę presji, później kluczowe przełamanie. Polak wyrzucił turniejową jedynkę!

Patrząc na tę stronę, to dobrze, że mecz z Gachowem został we wtorek przerwany. Choć szkoda, że w tak niekorzystnej sytuacji, przy prowadzeniu Rosjanina w decydującej partii 5:4 . Majchrzak nie miał więc tu marginesu błędu, musiał wygrać swojego gema, aby zostać w grze.

Kluczowy był gem jedenasty, gdy podawał Rosjanin. Gachow najpierw wygrał długą akcję, w której obaj szachowali swoje forhendy, aż w końcu Polak zmienił kierunek i sam został oszukany. Gachow odpowiedział zagraniem na przeciwnogę, zdobył punkt. Za chwilę zaś prowadził już 40:15, miał dwie możliwości, by zapewnić sobie co najmniej tie-breaka.

I wtedy Majchrzak zaczął go zmuszać do błędów, wybił rywala z rytmu. Uzyskał break pointa, którego jednak Gachow zdołał jeszcze obronić asem. Co z tego, skoro za chwilę popełnił podwójny błąd, a później Polak nieprzyjemnym zagraniem zmusił przeciwnika do błędu. I go przełamał.