Maja usiadła, to był już koniec. A przecież ten tytuł wcale nie był tak odległy

Prawie sześć godzin gry w środę i czwartek. Szalone dni Mai Chwalińskiej w Grenoble

Falei przyspieszyła grę, uderzała mocno, coraz bardziej precyzyjnie. Trudno się dziwić, wiedziała przecież, że jej dwa wcześniejsze spotkania trwały łącznie blisko godzinę krócej niż starcia Chwalińskiej z Albie. A do tego miała jeszcze dzień przerwy. To ona odskoczyła na 5:2, dwa swoje gemy wygrała do zera . I prowadziła w kolejnym 40:30, miała piłkę setową .

Zdolna Białorusinka rywalką 22-latki z Polski. Aliona Falei udanie rozpoczęła sezon

Polka wtedy jeszcze raz spróbowała coś zmienić, wykorzystała chwilową słabszą dyspozycję 19-letniej rywalki. Falei ma spore perspektywy, pod koniec zeszłego roku wygrała turniej w Jokohamie, ten rok zaczęła od półfinału w Porto - tam uległa tylko znanej Słowaczce Rebecce Šramkovej . Chwalińska zdołała ją jednak przełamać, za chwilę wykorzystała własne podanie, doprowadziła do stanu 4:5 i 30:15 w kolejnym gemie. Nie dała jednak rady odwrócić do końca losów tej partii.

Ambitne plany Mai Chwalińskiej. Za trzy tygodnie koniec "zamrożonego" rankingu

Maja Chwalińska w najbliższy poniedziałek będzie notowana w okolicach 290-292. miejsca na świecie. To wciąż nie to, co miała przed kontuzją: wówczas zajmowała pozycję w połowie drugiej setki. No i jeszcze tylko do końca tego miesiąca może korzystać z tzw. zamrożonego rankingu.