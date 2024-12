To efekt znakomitych dwóch tygodni w Ameryce Południowej. 23-latka zdobyła łącznie trzy trofea rangi WTA 125, a wcześniej nie miała na swoim koncie żadnego. Wszystko rozpoczęło się od wspólnego triumfu z Katarzyną Kawą w Buenos Aires w grze podwójnej. Później obie udały się do Florianopolis i tam Maja okazała się jeszcze bardziej skuteczna. Zgarnęła dublet - w sobotę wygrała debla razem z Laurą Pigossi, a w niedzielę świętowała już indywidualnie, po pokonaniu Yleny In-Albon 6:1, 6:2 .

Podczas rywalizacji w Brazylii, Chwalińska zdobyła dwa, bardzo unikalne trofea. Dla najlepszych zawodniczek przygotowano skalpy w postaci... kota trzymającego rakietę . "Jestem bardzo szczęśliwa z powodu dzisiejszej wygranej. To mój pierwszy singlowy tytuł na poziomie WTA, więc jest to dla mnie naprawdę wyjątkowe. Teraz na pewno zapamiętam Florianopolis na zawsze" - przekazała w wywiadzie dla organizatorów tuż po wygranej w grze pojedynczej.

Maja Chwalińska z nowymi rekordami w rankingu WTA. Możliwe rozstawienie w eliminacjach Australian Open

Obecna lokata zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała w singlowym zestawieniu być może wystarczy do rozstawienia w eliminacjach Australian Open 2025. Czy w kwalifikacjach w Melbourne wystąpi wraz z nią Katarzyna Kawa? O tym przekonamy się niebawem. Po turnieju w Florianopolis 32-latka awansowała na 227. miejsce i plasuje się na granicy prawa do startu. Sporo będzie zależało od tego, ile zawodniczek zdecyduje się na wylot do Australii. Listy na eliminacje do Australian Open zamkną się 16 grudnia.