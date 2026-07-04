Kilka tygodni temu Maja Chwalińska nieoczekiwanie zachwyciła cały tenisowy świat. Polka przebrnęła eliminacje do Roland Garros, a potem dotarła aż do finału, w którym uległa Mirze Andriejewej.

Porażka Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka przegrała z kontuzją

Wielkoszlemowy finał sprawił, że zarobiła duże pieniądze, ale też znacząco awansowała do rankingu WTA. Doskonały występ sprawił, że otrzymała ona on organizatorów Wimbledonu dziką kartę. I wydawało się po losowaniu, że może całkiem daleko zajść.

W meczu 1. rundy zmierzyła się z Mananchayą Sawangkaew. Pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:4 i miała piłkę meczową. Wówczas się poślizgnęła i nabawiła urazu. Wykazała się jednak heroiczną postawą i dokończyła spotkanie, ale przegrała dwie kolejne partie 5:7, 2:6.

Chwalińska wróciła do Polski, gdzie przechodzi leczenie skręconego prawego stawu skokowego. Ostatnie informacje są optymistyczne, bowiem 24-latka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Maja Chwalińska ostrzega kibiców

Tymczasem 24-latka w sobotnie przedpołudnie wydała komunikat. Okazuje się, że najprawdopodobniej ktoś się podszywał pod naszą tenisistkę.

- Krótka, ale ważna informacja: nie mam konta na X (dawniej Twitterze). Moim jedynym oficjalnym profilem w mediach społecznościowych jest Instagram. Proszę, nie zwracajcie uwagi na żadne inne konta podszywające się pode mnie - nie należą do mnie i nie są ze mną w żaden sposób powiązane - napisała.

Na koniec podziękowała kibicom za wsparcie i poprosiła, aby nie wchodzili w interakcje z żadnymi innymi kontami poza jej oficjalnym na Instagramie.

Apel Mai Chwalińskiej insagram.com materiał zewnętrzny

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News





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