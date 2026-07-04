Maja Chwalińska wystosowała pilny apel. Ostrzega. Komunikat już w sieci

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska nie będzie miło wspominać tegorocznego Wimbledonu. Polka odpadła w pierwszej rundzie, ale przegrała nie tylko z rywalką. Na pokazanie pełni możliwości nie było szans, bowiem od końcówki drugiego seta borykała się z urazem. Nieoczekiwanie w sobotnie przedpołudnie wydała komunikat.

Maja Chwalińska wydała komunikat. Polka ostrzega kibiców
Chwalińska wystosowała pilny apel. Ostrzega. Komunikat już w sieciAnita WalczewskaEast News

Kilka tygodni temu Maja Chwalińska nieoczekiwanie zachwyciła cały tenisowy świat. Polka przebrnęła eliminacje do Roland Garros, a potem dotarła aż do finału, w którym uległa Mirze Andriejewej.

Porażka Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka przegrała z kontuzją

Wielkoszlemowy finał sprawił, że zarobiła duże pieniądze, ale też znacząco awansowała do rankingu WTA. Doskonały występ sprawił, że otrzymała ona on organizatorów Wimbledonu dziką kartę. I wydawało się po losowaniu, że może całkiem daleko zajść.

W meczu 1. rundy zmierzyła się z Mananchayą Sawangkaew. Pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:4 i miała piłkę meczową. Wówczas się poślizgnęła i nabawiła urazu. Wykazała się jednak heroiczną postawą i dokończyła spotkanie, ale przegrała dwie kolejne partie 5:7, 2:6.

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Maciej Brzeziński

Chwalińska wróciła do Polski, gdzie przechodzi leczenie skręconego prawego stawu skokowego. Ostatnie informacje są optymistyczne, bowiem 24-latka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Maja Chwalińska ostrzega kibiców

Tymczasem 24-latka w sobotnie przedpołudnie wydała komunikat. Okazuje się, że najprawdopodobniej ktoś się podszywał pod naszą tenisistkę.

- Krótka, ale ważna informacja: nie mam konta na X (dawniej Twitterze). Moim jedynym oficjalnym profilem w mediach społecznościowych jest Instagram. Proszę, nie zwracajcie uwagi na żadne inne konta podszywające się pode mnie - nie należą do mnie i nie są ze mną w żaden sposób powiązane - napisała.

Na koniec podziękowała kibicom za wsparcie i poprosiła, aby nie wchodzili w interakcje z żadnymi innymi kontami poza jej oficjalnym na Instagramie.

Czarny ekran z białym tekstem zawierającym oświadczenie Maji Chwalińskiej o braku konta na X (Twitterze) i informację, że jej jedynym oficjalnym profilem w mediach społecznościowych jest Instagram, z prośbą o ignorowanie fałszywych kont oraz podziękowa...
Apel Mai Chwalińskiejinsagram.commateriał zewnętrzny

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Maja ChwalińskaTomasz JastrzebowskiEast News
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja ChwalińskaZabulon Laurent/ABACAEast News


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