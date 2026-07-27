Gdy pod koniec roku kibice będą wybierać najlepszych polskich sportowców, także w "Asie Sportu", Maja Chwalińska będzie jedną z kandydatek do triumfu. 24-latka, reprezentująca BKT Advantage Bielsko-Biała napisała w Paryżu piękną i zupełnie nieoczekiwaną historię - zaczynając grę od kwalifikacji, jako 114. tenisistka świata, dotarła do wielkiego finału, walczyła o tytuł. A choć przegrała ten pojedynek z Mirrą Andriejewą, to zyskała uznanie na całym świecie. Nie tylko za sam wynik, ale za styl gry, oparty na technice i finezji, a nie sile. To zaś rzadko już dziś daje takie wyniki.

Później była "dzika karta" do Wimbledonu, a w nim - kontuzja w pierwszej rundzie. I to w chwili, gdy Maja miała piłkę meczową na 6:2, 6:2 z Mananchayą Sawangkaew. Rywalka z Tajlandii odwróciła losy spotkania, wykorzystała niemoc Polski.

Uraz stawu skokowego okazał się na tyle poważny, że Chwalińska wycofała się nie tylko z debla, ale też z dwóch turniejów rangi 250 - w Jassach i Hamburgu. W obu zaś byłaby rozstawiona z "1" - one kończyły też sezon gry na mączce. Teraz zacznie się już ten na kortach twardych - na szczęście z Mają w roli aktywnej uczestniczki.

Maja Chwalińska w drodze do Kanady. Trener został w Europie. Ma dołączyć później

Chwalińska została już potwierdzona do gry w Toronto i Cincinnati - będzie to jej oficjalny debiut w głównej fazie imprezy rangi 1000. Możliwe, że później zagra w WTA 500 w Monterrey (zapewne znajdzie się na liście zgłoszeń, ta zostanie opublikowana w tym tygodniu), później już w US Open. A zaraz po zmaganiach w Nowym Jorku - w kolejnym WTA 500 w Meksyku, tym razem w Guadalajarze.

Następnie kobiecy tour przeniesie się do Azji.

Jak poinformował w serwisie "Polski-Tenis.pl" menedżer zawodniczki Piotr Szczypka, Chwalińska w poniedziałek poleciała do Kanady. Tyle że w samolocie razem z nią znalazł się drugi szkoleniowiec Polki i jej sparingpartner Petr Hajek, zabrakło zaś... Jaroslava Machovsky'ego.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

- Maja i Petr lecą do Toronto w poniedziałek. Trener Jaroslav Machovsky dołączy do nich w późniejszym terminie. Ja przylecę do Nowego Jorku dopiero na eliminacje US Open - powiedział Szczypka. Chwalińska w tych eliminacjach grać oczywiście nie będzie, zostanie rozstawiona w turnieju głównym. Wystąpią tam zaś dwie zawodniczki BKT: Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicova, a być może także Maks Kaśnikowski, występujący w ekipie z Bielska-Białej w Tenis Lidze.

Machovsky dołączy więc z chwilowym opóźnieniem - Chwalińska swój pierwszy mecz w Toronto rozegra 4 lub 5 sierpnia. I to od razu w drugiej rundzie, bo jako tenisistka rozstawiona w drabince, ma wolny los w 1/64 finału.

Oboje pracują razem od czerwca 2020 roku - Maja miała wówczas niespełna 19 lat. Wcześniej pracowała przez blisko 12 lat z Pawłem Kałużą w Dąbrowie Górniczej. Machovsky zobaczył ją po raz pierwszy w 2018 roku, pracował wówczas z Terezą Smitkovą, która w najlepszym momencie swojej kariery była 57. na świecie.

- Maja grała wtedy turniej drużynowy w akademii w Prościejowie. Miała 18 lat. Nie zwróciłem na nią uwagi, pamiętam tylko, że przegrała z Lindą Noskovą. Rok później menedżer Piotr Szczypka zadzwonił do mnie z propozycją, czy nie chciałbym poprowadzić uważanej za wielki talent młodej Polki. Pojechałem do Bielska-Białej przyjrzeć się bliżej grze tej zawodniczki. Bardzo spodobał mi się tenis Mai - mówił niedawno Machovsky w rozmowie z red. Olgierdem Kwiatkowski na portalu "Forum Trenera".

Jaroslav Machovsky Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News





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