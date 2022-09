Maja Chwalińska przeszła operację kolana. Czeka ją długa przerwa

"W dniu dzisiejszym przeszłam operacje prawego kolana, który dokuczał mi już od dłuższego czasu" - przekazała w swoich mediach społecznościowych Maja Chwalińska.

"Chciałam bardzo podziękować dr Janowi Paradowskiemu za profesjonalna opiekę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrócę do rywalizacji za ok 3 miesiące. Trzymajcie kciuki za moja szybka rekonwalescencję" - napisała nasza tenisistka.

Chwalińska ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Polka dotarła do 2. rundy Wimbledonu, była też bliska awansu do głównej drabinki US Open.

