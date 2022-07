Eliminacje do turnieju rangi WTA 250 miały zostać przeprowadzone w trakcie weekendu, przeszkodziła w tym jednak gwałtowna ulewa, która przeszła nad kilkoma rejonami Polski, w tym nad Warszawą. To opóźniło mecze, bo w niedzielę trzeba było poczekać aż korty zostaną osuszone po zdarzeniach z dnia poprzedniego.

Rebeka Masarova rywalką Mai Chwalińskiej w Warszawie

Ostatecznie w niedzielę zabrakło już czasu na dokończenie pozostałych meczów, które zostały przeniesione na poniedziałek. W jednym z tych pojedynków rywalizowała rywalka Chwalińskiej, Hiszpanka Rebeka Masarova.

Masarova pokonała w trzech setach Tenę Lukas, czym zapewniła sobie awans do głównej drabinki turnieju. Dzisiaj czeka ją jednak dzień pełen wrażeń, bo po porannym boju w kwalifikacjach będzie miała zaledwie kilka godzin przerwy, by przygotować się do meczu z Polką, który zaplanowany jako czwarty w kolejności na korcie centralnym.

Reklama