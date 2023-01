Maja Chwalińska: Lepiej być inną niż pozostałe zawodniczki

- To nie jest dla mnie łatwe. Bardzo brakuje mi rywalizacji. Przyzwyczaiłam się do niej. Nie pamiętam kiedy tak długo byłam w domu. Już tęsknię za wyjazdami. Staram się jednak koncentrować nad tym co mogę robić. Bardzo dbam o to kolano, o swoje ciało i staram się trenować na tyle, na ile mogę. Trening tenisowy, to granie z miejsca. Dużo pracujemy z fizjoterapeutą, wzmacniam się na siłowni. Pracuję z myślą o powrocie i łatwiej to wszystko znoszę. Wyjazdy z czasem przyjdą i wszystko wróci do normy.