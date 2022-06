Maja Chwalińska kończy piękną przygodę z Wimbledonem. Początek tego nie zapowiadał

Teoretycznie faworytką tego pojedynku była 32-letnia Alison Riske, 36. zawodniczka światowego rankingu. O rywalce Polki szerzej pisaliśmy tutaj. Dla plasującej się w drugiej setce rankingu WTA Chwalińskiej sukcesem było już samo przebrnięcie kwalifikacji do turnieju głównego. A potem jeszcze sprawiła niespodziankę, odprawiając w pierwszej rundzie bardziej doświadczoną Katerinę Siniakovą.

W środowym meczu Amerykanka miała szansę na przełamanie już w gemie otwarcia, ale ostatecznie Polka wybroniła się w tej trudnej sytuacji. W odpowiedzi Chwalińska w kolejnym gemie też wywalczyła break pointy - aż trzy. Przy drugim Polka miała już właściwie otwarty kort, ale nie wykorzystała tej szansy. Udało się za to przy trzecim break-poincie, w naprawdę świetnym stylu. W efekcie tenisistka z Dąbrowy Górniczej niebawem prowadziła już 3:0, spokojnie zapisując na koncie też swój kolejny gem serwisowy.

Wimbledon. Chwalińska - Riske. Pierwszy set pewnie wygrany przez Polkę

Chwalińska - podobnie, jak w poprzednich swoich meczach - stosowała dużą dywersyfikację uderzeń, czym mocno utrudniała życie rywalce.

W siódmym gemie Riske jednak udało się znaleźć punkt zaczepienia i wywalczyć break point. Polka wybroniła się jednak i prowadziła już 5:2.

W 9. gemie Chwalińska wpadła w małe kłopoty, bo Amerykanka doprowadziła do stanu równowagi. Na szczęście, dzięki dobremu drugiemu serwisowi Polka wygrała ostatecznie seta 6:3.

Drugi set zaczął się wybornie dla Polki, bo od przełamania Riske. Jednak w kolejnym gemie to rywalka miała break pointy i trzeci z nich wykorzystała. A właściwie pomogła jej Chwalińska, bo popełniła podwójny błąd serwisowy.

W efekcie niebawem Riske prowadziła w drugim secie 2:1. Co gorsza, w kolejnym gemie serwisowym Chwalińskiej Polka znów wpadła w tarapaty. Riske grała agresywnie, nauczyła się radzić sobie ze slajsem Polki. I przełamała tenisistkę z Zagłębia po raz drugi w tej partii. Ewidentnie Amerykanka przejęła inicjatywę w tym fragmencie meczu.

Taki obrót spraw wyraźnie podciął Chwalińskiej skrzydła, bo w swoim kolejnym gemie serwisowym znów dała się przełamać - i to po podwójnym błędzie serwisowym. Ten set Polka musiała już spisać na straty. Ostatecznie przegrała go 1:6.

Chwalińska - Riske. Polka z kłopotami na starcie 3. seta

W gemie otwarcia trzeciego seta Amerykanka miała dwa break pointy, ale Polce udało się na tyle wybić z rytmu rywalkę uderzeniami różnego typu, że doprowadziła do równowagi. Gdy jednak miała szansę zamknąć gema, zmarnowała ją w relatywnie prostej sytuacji. To doprowadziło do trzeciej szansy na przełamanie i tę okazję Amerykanka już wykorzystała.

Widać było, że Riske wskoczyła na swój wysoki poziom, a Chwalińska zaczynała popełniać coraz więcej - choć wymuszanych przez rywalkę - błędów. Wkrótce 32-latka prowadziła już 3:0. Wyraźnie Riske "przeczytała" już grę Chwalińskiej i znalazła metodę na rywalizację z mniej doświadczoną rywalką.

Ostatecznie Amerykanka przełamała w tej końcowej partii Polkę aż trzy razy.

Dla Chwalińskiej skończyła się tym samym przygoda z turniejem singlowym Wimbledonu. Była to jednak piękna przygoda dla Polki, która na pewno doda jej pewności siebie w kolejnych startach.

W kolejnej rundzie rywalką Riske będzie Marie Bouzkova.

Maja Chwalińska - Alison Riske 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

