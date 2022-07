Magdalena Fręch zwyciężyła także w deblu. Dobra passa Polki na Wimbledonie trwa!

Po udanym starciu w grze pojedynczej i awansie do kolejnej rundy Magdalena Fręch przeniosła dobrą formę na grę w duecie z Beatriz Haddad Maią. Polka wyszła na kort do pojedynku w drugiej rundzie debla z obandażowanym kolanem, które dzień wcześniej lekko uszkodziła w pojedynku z Anną Karoliną Schmiedlovą.

Nie przeszkodziło to podopiecznej trenera Andrzeja Kobierskiego zaprezentować naprawdę dobrej gry, zarówno na końcowej linii, jak i w sytuacjach pod siatką. Przeciwniczki w osobach Viktorii Kuzmovej i Arantxy Rus dotrzymywały kroku do siódmego gema, dopiero wtedy popełniły pierwsze błędy, a Fręch z partnerką to wykorzystały. Później wygrały seta 6:4.

Polsko-brazylijski duet dogadywał się świetnie i także w drugiej odsłonie zrobiło to różnicę na ich korzyść. Przełamać rywalki udało się jeszcze szybciej - w gemie piątym na 3:2. Później znakomity gem serwisowy Fręch sprawił, że zwycięstwo było już bardzo blisko. Wyślizgnęło się jednak ono - Kuzmova i Rus obroniły piłkę meczową, a nawet przełamały na 5:5.

Dobrze rozegrana końcówka i przechylenie szali w tym kluczowym momencie pozwoliło im wygrać 7:5 i doprowadzić do decydującego seta. W nim jednak Fręch i partnerka odzyskały kontrolę - przełamały bardzo szybko już na 1:0 i to w gemie przegrywanym już 0:40. Później nie popełniły już tego samego błędu co w drugim secie i wykorzystały piłkę meczową na 6:3.

Magdalena Fręch i Beatriz Haddad Maia - Viktoria Kuzmova i Arantxa Rus 6:4, 5:7, 6:3

