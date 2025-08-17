Magdalena Fręch zrezygnowała ze startu. Przykra wiadomość u progu US Open. To już oficjalne
Wielkimi krokami zbliża się główna rywalizacja w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie, czyli US Open. Dokładnie za tydzień wystartują docelowe zmagania w singlu. Oprócz Igi Świątek, w gronie rozstawionych nie zabraknie także nazwiska Magdaleny Fręch. 27-latka utrzyma pozycję w czołowej "32" rankingu po WTA 1000 w Cincinnati. Nasza reprezentantka miała w planach jeszcze jeden start przed rozgrywkami w Nowym Jorku. Zawodniczka pochodząca z Łodzi wycofała się jednak w ostatniej chwili.
Magdalena Fręch nieźle zainaugurowała swoje letnie tournee po Ameryce Północnej. Nasza reprezentantka zaczęła od ćwierćfinału WTA 500 w Waszyngtonie. Na "dzień dobry" pokonała Julię Starodubcewą 6:2, 6:4, później wygrała z legendarną Venus Williams - 6:2, 6:2. W batalii o miejsce w najlepszej "4" uległa Jelenie Rybakinie. Zawodniczka występująca w barwach Kazachstanu triumfowała 6:3, 6:3.
Po rozgrywkach w stolicy Stanów Zjednoczonych było już o wiele gorzej z perspektywy 27-latki. W drugiej rundzie tysięcznika w Montrealu, Starodubcewa wzięła srogi rewanż za porażkę poniesioną dziewięć dni wcześniej. Ukrainka wygrała 6:1, 6:1. Potem Fręch pożegnała się na tym samym etapie także z rozgrywkami w Cincinnati. Polka uległa Soranie Cirstei 6:7(4), 6:2, 4:6. I to mimo tego, że prowadziła 3:1 w trzecim secie. Magdalena mogła mówić o sporym niedosycie. Gdyby pokonała Rumunkę, a potem także Yue Yuan, wówczas doszłoby do jej starcia z Igą Świątek o ćwierćfinał w stanie Ohio.
WTA Monterrey: Magdalena Fręch wycofała się z rywalizacji
Mimo wczesnego odpadnięcia z turnieju w Cincinnati, obecny ranking pozwala zawodniczce klubu KS Górnik Bytom na rozstawienie w wielkoszlemowym US Open. Główne singlowe zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się 24 sierpnia. Pierwotnie Fręch miała w planach jeszcze jeden występ, podczas WTA 500 w Monterrey. Jeszcze kilka dni temu organizatorzy reklamowali udział naszej reprezentantki.
Fręch wycofała się jednak w ostatniej chwili, tuż przed losowaniem. W związku z tym jej nazwisko nie znalazło się w drabince. Nieobecność 27-latki będzie miała wpływ na jej liczbę punktów w kobiecym zestawieniu - po aktualizacji, która ukaże się tuż przed US Open. Magdalena nie obroni bowiem 108 "oczek" za ubiegłoroczny ćwierćfinał w Meksyku. Wówczas przegrała po trzysetowej walce z Emmą Navarro. Tym samym tenisistka pochodząca z Łodzi już zanotuje już żadnego występu przed zmaganiami w Nowym Jorku.
Z perspektywy Fręch rozpoczyna się niezwykle istotny moment sezonu. Tuż po US Open nasza zawodniczka będzie bronić tytułu podczas WTA 500 w Guadalajarze. Później także punktów za czwartą rundę tysięcznika w Pekinie oraz ćwierćfinał w Wuhan. W jakie okolice może ew. spaść w przypadku niepowodzenia w tych imprezach, sugeruje jej obecna pozycja w rankingu Race. Tam Magdalena plasuje się w siódmej dziesiątce. Oznaczałoby to utratę rozstawień w największych rozgrywkach, a w niektórych przypadkach - także walkę w kwalifikacjach do turniejów.