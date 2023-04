Magdalena Fręch znów przegrała kwalifikacje. Morderczy pojedynek

Ostatnio uśmiechnęło się do niej szczęście. Do turniejów w Indian Wells i Miami awansowała jako "szczęśliwa przegrana", wygrywając potem zarówno w Kalifornii jak i na Florydzie po jednym meczu. Wiele wskazywało na to, że łodzianka wraca do formy, że uwierzyła w siebie. W Charleston jednak zawiodła.