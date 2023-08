Magdalena Fręch zagrała za "szczęśliwą przegraną". I nie miała szczęścia

Polka w stolicy Stanów Zjednoczonych najpierw wyeliminowała klasyfikowaną w pierwszej setce rankingu Amerykankę Kaylę Day (6:2 i krecz rywalki), później zaś po długim spotkaniu ograła mistrzynię juniorskiego Wimbledonu sprzed zaledwie dwóch tygodni , 17-letnią Clervie Ngounoue 7:6, 7:5. Dzięki temu awansowała do turnieju głównego, a los przydzielił ją do pary, w której była już Sofia Kenin. Urodzona w Moskwie, ale reprezentująca USA tenisistka miała zagrać z "dziką kartą". Wycofała się jednak z powodu kontuzji uda.

Tym samym do głównej drabinki trafiła Stearns, która w finale kwalifikacji przegrała ze swoją rodaczką Hailey Baptiste 6:7, 2:6.

To był pierwszy mecz pomiędzy obiema tenisistkami. W rankingu WTA co prawda wyżej jest 21-letnia Amerykanka (59.), ale my liczyliśmy na naszą zawodniczkę (80.).