Magdalena Fręch z "1" przy nazwisku. To już oficjalne, WTA ogłasza

Po nieudanym US Open, gdzie Magdalena Fręch przegrała w pierwszej rundzie z Greet Minnen, kariera naszej tenisistki nabrała niesamowitego rozpędu. Polka poleciała do Guadalajary i odniosła tam największy sukces w dotychczasowej karierze. Zdobyła pierwszy tytuł w głównym cyklu WTA i to od razu rangi "500". Zaczęła wdrapywać się coraz wyżej w rankingu, aż przyszedł 7 października, gdy oficjalnie zameldowała się w TOP 30 zestawienia. Teraz już wiemy, że w najbliższy poniedziałek 26-latka zawita do czołowej "25" .

To pokłosie świetnych występów podczas turniejów WTA 1000 w Pekinie i Wuhan. W trakcie zmagań w stolicy Chin zakończyła rywalizację na czwartej rundzie, a w ostatnim tysięczniku w sezonie dotarła jeszcze fazę dalej, bowiem aż do ćwierćfinału. Był to jej najlepszy występ w karierze podczas imprezy tej rangi. Wczoraj stoczyła bój o najlepszą "4" z Aryną Sabalenką, ale ostatecznie to Białorusinka mogła się cieszyć z awansu do kolejnej fazy.