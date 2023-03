Magdalena Fręch wygrywa pierwszy mecz w Miami. Świetny występ Polki

Fręch zrobiła to, co zrobić powinna. Porażka byłaby niezrozumiała w świetle tego, co ostatnio pokazała 25-letnia tenisistka. W Indian Wells co prawda nie przeszła eliminacji, ale jako "szczęśliwa przegrana" pokonała w turnieju głównym Belgijkę Marynę Zanevską (78. WTA), a w drugiej rundzie po zaciętej walce uległa Tunezyjce Ons Jabeur (4. WTA) 6:4, 4:6, 1:6.