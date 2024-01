Magdalena Fręch ma za sobą najlepszy turniej rangi Wielkiego Szlema w swojej karierze. Polka dotarła aż do czwartej rundy prestiżowego Australian Open 2024, po drodze pokonała między innymi Caroline Garcię. Lepsza od Fręch okazała się dopiero mistrzyni US Open Coco Gauff. Po turnieju musieliśmy kilka dni poczekać na jakiś głos Polki w social mediach, ale w końcu się pojawił. "Wynik motywuje mnie do jeszcze mocniejszej pracy" - napisała na portalu X.