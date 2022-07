Magdalena Fręch trzeci raz z rzędu mistrzynią Polski

Na złotych medalistów 96. Narodowych Mistrzostw Polski w Bytomiu czekają mercedesy CLA 180 coupe. Porażka w finale oznacza czek na sumę 55 tysięcy złotych.

Zajmująca 86. miejsce w rankingu WTA Fręch była rozstawiona w zawodach z numerem jeden. Przed turniejem podkreślała, że potrzebuje czasu, by przestawić się z kortów trawiastych na ceglane. Zawodniczka Górnika Bytom przed przyjazdem do Polski dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, a odpadła po porażce z Rumunką Simoną Halep 4:6, 1:6.

Fręch wywalczyła tytuł w singlu po raz trzeci z rzędu, a w sumie piąty. W finale problemy miała tylko momentami w drugim secie.

Rywalizację deblową wygrały pary Marcelina Podlińska - Wiktoria Rutkowska i Jan Zieliński - Kacper Żuk.

Tenis. Agnieszka Radwańska wręczała nagrody

Nagrody wręczała m.in. Agnieszka Radwańska, nasza była wspaniałą tenisistka.

Finał gry pojedynczej:

Magdalena Fręch (Górnik Bytom) - Martyna Kubka (Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki) 6:0, 6:4