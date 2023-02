Kolejna duża impreza tenisowa w cyklu WTA rozpoczyna się już w niedzielę. Z numerem pierwszym rozstawiona jest Świątek. Jak w Dausze tak i w Dubaju nie zagra Magda Linette (21. WTA). Półfinalistka Australian Open zakończyła przygotowania do kolejnej części sezonu. W przyszłym tygodniu wystąpi w Meridzie w Meksyku.

Kwalifikacje są dwustopniowe. Dwa mecze oznaczają awans do turnieju głównego. Fręch była jedyną Polką w tej fazie turnieju.

Fręch miała szansę na wygranie drugiego seta

Straciła jednak kolejnego gema. Martincova wygrywała 5:4 i serwowała. Nie dała sobie odebrać zwycięstwa. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową. O wejście do turnieju głównego zagra w sobotę z Rumunką Aną Bogdan (76. WTA)

Wszystkie eliminacje do WTA w tym roku przegrane

Dla Fręch była to to już szósta próba przejścia eliminacji do turnieju głównego WTA. Ponownie - nieudana. Polka przegrała w: Adelajdzie, Melbourne (Australian Open), Lyonie, Abu Zhabi, Dausze i teraz w Dubaju. Na dziewięć rozegranych meczów wygrała trzy.