Magdalena Fręch otarła się o sensację. Pasjonujący pojedynek Polki z Jeleną Rybakiną

Świetny występ w turnieju WTA 1000 w Dubaju spowodował, że już przed meczem z Jeleną Rybakiną nasza tenisistka zagwarantowała sobie najwyższe miejsce w karierze w rankingu WTA. Do tej pory była to 51. lokata osiągnięta tuż po życiowym rezultacie na Australian Open. Po zwycięstwie z Petrą Martić w drugiej rundzie stało się już jednak jasne, że Polka zadebiutuje w TOP 50 podczas najbliższego notowania .

W meczu 1/8 finału na zawodniczkę urodzoną w Łodzi czekało bardzo trudne wyzwanie, bowiem po drugiej stronie siatki znajdowała się zawodniczka, która jeszcze w sobotę grała o tytuł w Dosze z Igą Świątek, a w tym sezonie ma już dwa trofea na swoim koncie. Szans dla naszej tenisistki można było jednak upatrywać w tym, że dla reprezentantki Kazachstanu był to już jednak trzeci tydzień rywalizacji z rzędu i miała prawo czuć się zmęczona po ostatnich wymagających dniach rywalizacji.

AP / © 2024 Associated Press

Sabalenka pożegnała się z turniejem WTA w Dubaju. SKRÓT MECZU. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Niesamowite emocje w pierwszym secie. Niewykorzystane szanse Magdaleny Fręch

Już w pierwszym gemie meczu Magdalena Fręch pokazała, że jest gotowa, by mocno postawić się zdecydowanie wyżej notowanej rywalce. Obie zawodniczki rozegrały bardzo długiego gema, a tenisistka urodzona w Łodzi miała nawet break point. Rybakina wykonała jednak dobry serwis, po którym Polka posłała piłkę w siatkę. Mogło się jednak podobać nastawienie 26-latki, która nie tylko czekała na błędy Kazaszki, ale próbowała także kontrować swoją przeciwniczkę i również posyłała od czasu do czasu uderzenia kończące.

Nasza tenisistka świetnie dotrzymywała kroku Rybakinie i nie dawała się przełamywać. Przy stanie 3:3 Magdalena doczekała się kolejnej szansy na przełamanie i tym razem wykorzystała ją. Widać było, że Jelena nie porusza się tak dobrze, jak choćby na początku sobotniego meczu ze Świątek , a to dawało Fręch jeszcze większą nadzieję na sukces. Po chwili potwierdziła przewagę i wyszła na prowadzenie 5:3.

Reprezentantka Kazachstanu do końca walczyła o odrobienie strat w pierwszym secie. W dziesiątym gemie wypracowała sobie stan 40-15 przy serwisie naszej tenisistki. Magdalena obroniła oba break pointy, w tym jeden dzięki świetnemu serwisowi. Po chwili pojawiła się jednak trzecia okazja dla Rybakiny, przy której Polka nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. Kazaszka od razu zaatakowała drugi serwis Fręch , a później poprawiła udanym backhandem i mieliśmy 5:5.

W tamtym momencie Jelena wyraźnie podniosła poziom swojej gry. Po kolejnych kilku akcjach było już 6:5 dla mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku i nasza tenisistka musiała się ratować przed przegraniem seta . Magdalenie udało się jednak pewnie utrzymać swój serwis i doprowadzić do tie-breaka.

Decydująca rozgrywka rozpoczęła się bardzo dobrze dla Rybakiny, która szybko objęła prowadzenie 2-0. Później nastąpił jednak słabszy fragment w wykonaniu reprezentantki Kazachstanu, a Polka od razu go wykorzystała. Wygrała pięć punktów z rzędu i zrobiło się 5-2 dla naszej tenisistki. Później nastąpił jednak kolejny zwrot akcji. Jelena przyspieszyła i zepchnęła Magdalenę do głębokiej defensywy . Wyszła z trudnego stanu wygrywając pięć kolejnych akcji i zapisała pierwszego seta na swoje konto rezultatem 7:6(5).

Odrodzenie Polki w drugim secie. Świetna gra i doprowadzenie do decydującej partii

Fręch nie załamała się jednak tym, co wydarzyło się na koniec inauguracyjnej partii i od początku drugiego seta przycisnęła rywalkę. Grała na swoich warunkach i imponowała uderzeniami kończącymi , których trochę zabrakło pod koniec pierwszej partii. Już w drugim gemie naszej tenisistce udało się przełamać serwis reprezentantki Kazachstanu, a po chwili było już 3:0 dla Magdaleny.

W kolejnych dwóch gemach Rybakina znów złapała lepszy moment w tym spotkaniu i odrobiła stratę przełamania. Fręch nie pozwoliła jednak wówczas, by Kazaszka doprowadziła do wyrównania. Zaciekle walczyła o odzyskanie przewagi przełamania i to się opłaciło. W ostatnich dwóch punktach rywalka Polki popełniła dwa błędy i nasza tenisistka wyszła na 4:2. W siódmym gemie było już 30-0 dla Jeleny, ale wtedy 26-latka wspomogła się serwisem i podwyższyła prowadzenie.