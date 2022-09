Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Le Neubourg

Polka co prawda zaczęła ten mecz od przegranego serwisu, ale czas pokazał, że to właśnie pierwsza partia była dla niej tą najbardziej udaną. W połowie seta była w stanie obronić się przed kolejnymi break pointami, a w końcówce sama dwukrotnie przełamała rywalkę w kluczowych momentach, w tym w ostatnim gemie, co pozwoliło jej na wygraną 6-4.

ITF Le Neubourg. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale

Drugi set z kolei został przegrany już w zasadzie na samym początku, bo Kempen szybko objęła prowadzenie 3-0. Fręch była w stanie odrobić jedno przełamanie, ale Belgijka skorzystała ze zbudowanej przewagi i dosyć spokojnie wyrównała stan meczu.

Niestety, identycznie rozpoczęła się też decydująca partia, gdzie znów Belgijka prowadziła już 3-0. Fręch ambitnie złapała kontakt, doprowadziła do stanu 3-2, jednak Belgijka nie spanikowała i zdołała zamknąć cały mecz, wygrywając seta 6-3.



Magali Kempen 2:1(4-6, 6-4, 6-3) Magdalena Fręch