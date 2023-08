Magdalena Fręch nie dała rady. Główny turniej w Kanadzie bez Polki

Magdalena Fręch musiała bardzo cierpliwie czekać na swój finał kwalifikacji do turnieju WTA 1000 w Montrealu przeciwko Peyton Stearns. Spotkanie Danielle Collins z Eminą Bektas trwało dwie godziny i 26 minut. Ta pierwsza ostatecznie wygrała 7:5, 6:7(10), 7:5 i awansowała do drabinki głównej zmagań w drugim największym mieście Kanady.

Polka weszła w mecz nie najgorzej, podtrzymując swój serwis, a następnie doprowadzając do trzech równowag przy podaniu rywalki. Nie wypracowała sobie jednak przewagi, a po chwili Amerykanka podniosła poziom swojej gry. Wygrała cztery kolejne gemy, przełamując zawodniczkę urodzoną w Łodzi aż do 15 i 30. Przy stanie 2:5 nasza rodaczka serwowała, by pozostać w secie, co udało się mimo dwóch "breaków" dla Stearns. 21-latka z Cincinnati nie miała żadnych problemów z dokończeniem partii przy swoim podaniu.