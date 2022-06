Magdalena Fręch: Giorgi nie bierze jeńców. Ale mam swój plan

Mecz Magdaleny Fręch z rozstawioną z numerem 21 Camilą Giorgi jest planowany jako czwarty - ostatni - na korcie numer 4. Prawdopodobnie nie rozpocznie się przed godziną 18.00.

Jak samopoczucie przed wimbledońskim debiutem?

- Bardzo dobre. Jestem tu pierwszy raz i czuje się w powietrzu taką odświętną atmosferę, te tłumy wszędzie. Emocje są zupełnie inne niż gdzie indziej.

W poniedziałek twoje trzy koleżanki - Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Magda Linette - w komplecie awansowały do drugiej rundy. Rozumiem, że nie chcesz być gorsza?

- Oczywiście, chciałabym dołączyć do dziewczyn i zawsze chcę wygrać, bez względu, kto stoi po drugiej stronie siatki. Ale skupiam się na tym, żeby zagrać bardzo dobry mecz, a wynik wtedy przyjdzie sam.

Ten wynik, czyli zwycięstwo, oznaczałoby niespodziankę, bo Camila Giorgi jest zdecydowanie wyżej od ciebie w rankingu i to bardzo ofensywna tenisistka, a jej stylowi sprzyja trawa...

- Camila zdecydowanie nie przebiera w środkach na korcie, nie bierze jeńców, atakuje non stop. Jest wiele dziewczyn, które grają ofensywnie, ale Giorgi jest chyba wciąż najszybciej grającą tenisistką w tourze WTA.

Na pewno najważniejsze będą trzy pierwsze piłki w wymianach. Jeżeli uda się załapać na grę i przejąć inicjatywę, to stworzą się szanse.

Nigdy jeszcze ze sobą nie grałyście, ale rozumiem, że macie z trenerem Andrzejem Kobierskim dobre rozpoznanie rywalki? Giorgi wygrywała jeszcze z Agnieszką Radwańską...

- Tak, to nasze pierwsze starcie, aczkolwiek, wiem czego się spodziewać i zobaczymy, czy będę w stanie zagrać tak, żeby popsuć jej styl gry, wybić z rytmu. Będę robiła wszystko, żeby mecz potoczył się na moich, a nie na jej warunkach. Taktyka taktyką, ale wiele zależy od tego, czy jej piłki będą wchodziły w kort, czy będą autowe. Return będzie ważny, ale też skupienie na swoich gemach serwisowych, na trawie szalenie ważnych, aczkolwiek nie jest ona aż tak szybka, żeby nie dało się zrobić breaka. Jak widzimy - choćby po meczu Huberta Hurkacza - mecze trwają długo i jest w nich sporo przełamań.

Kiedyś pojedyncze przełamanie na trawie oznaczało wygranie seta i przesądzało o wyniku meczu. Dziś tak nie jest, są niespodzianki i zawsze można wrócić do gry.

To że jesteś od razu w głównej drabince w Wimbledonie świadczy o tym, jaki postęp zrobiłaś w ciągu ostatniego roku.

- Tak, rok temu odpadłam tu w drugiej rundzie eliminacji. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Szkoda, że nie będzie punktów do rankingu WTA, ale Wimbledon to zawsze ogromny prestiż, o czym świadczy choćby to, jak niewielu tenisistów zrezygnowało z przyjazdu tutaj po decyzji WTA i ATP.

Brak punktów może też zdejmuje trochę presji?

- Trochę tylko, ale nie myślimy tymi kategoriami. Chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. To przecież Wielki Szlem, prestiż, nie jakiś zwyczajny turniej. Jasne, w wypadku dziewczyn jak Kasia Kawa czy Maja Chwalińska zastrzyk punktów do rankingu byłby znaczący, ale więcej stracą Ci, którzy w tamtym roku zaszli daleko. Ja stracę 20 punktów za poprzednie eliminacje, w mojej sytuacji nie ma to praktycznie znaczenia.

Jak wypadł Twój ostatni trening przed meczem?

- Bardzo dobrze. Przede wszystkim fajnie, że udało się w ogóle zagrać, bo pogoda w poniedziałek płatała figle, treningi i mecze były kilka razy przerywane. Całe szczęście, że wyszło słońce i zdążyłyśmy z Viktorią Golubić posparować i wykonać swój plan dnia.

Jak trawa na Wimbledonie - różne są opinie...

- Jest zupełnie inna niż gdzie indziej, ta angielska kompletnie różni się choćby od tej w Niemczech, gdzie grałam w zeszłym roku. Co prawda przed Wimbledonem trenowałam na głównych kortach tylko raz, bo każdy chce to zrobić, a zawodników jest wielu. Trawa na kortach treningowych jest jednak bardziej wytarta, ale przeciwniczka była w tej samej sytuacji i będzie miała takie same warunki.

Rozmawiał w Londynie Tomsza Mucha, Interia

