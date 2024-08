Magdalena Fręch eliminuje finalistkę US Open. Mecz zakończony po 54 minutach

Polka zaś przeniosła się do Cincinnati, gdzie ruszyły już eliminacje do kolejnego w tym sezonie tysięcznika. Tym razem zawodniczka z Łodzi nie dostała się bezpośrednio do głównej drabinki zmagań , musi przebijać się przez kwalifikacje. Została w nich rozstawiona z "1". W pierwszej rundzie dwustopniowej rywalizacji trafiła na Hailey Baptiste.

To finalistka juniorskiego US Open 2018 w grze podwójnej. Przegrała wówczas z duetem, o którego sile stanowiła Coco Gauff. Seniorska kariera Baptiste rozwinęła się jednak inaczej aniżeli u wiceliderki rankingu WTA. Do tej pory jej najwyższym miejscem w kobiecym zestawieniu jest 96. lokata osiągnięta w marcu tego roku. Teraz plasuje się na 104. pozycji, a więc o 54 "oczka" niżej od Fręch. Polka była zatem faworytką spotkania o awans do decydującej rundy eliminacji.