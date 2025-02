Magdalena Fręch eliminuje finalistkę Australian Open. Trzy sety walki, polski mecz o krok

Magdalena Fręch nie miała najlepszego początku sezonu 2025, ale występ na Australian Open powiał optymizmem. Zawodniczka urodzona w Łodzi zdążyła wyleczyć kontuzję przed rozpoczęciem zmagań w Melbourne i wygrała dwa spotkania podczas pierwszej imprezy wielkoszlemowej w tym roku. Polka przegrała dopiero w trzeciej rundzie, po zaciętym pojedynku z Mirrą Andriejewą. Później tenisistka klubu KS Górnik Bytom udała się na Bliski Wschód. Występ w turnieju WTA 500 w Abu Zabi z pewnością nie zaliczy do udanych, bowiem ugrała zaledwie trzy gemy w potyczce z Lindą Noskovą. Reklama

Szansa na poprawkę nadeszła podczas pierwszego tysięcznika w tym sezonie w Dosze, ale i tym razem losowanie nie sprzyjało Magdalenie. Już na "dzień dobry" trafiła na rozstawioną z numerem 13 Beatriz Haddad Maię, finalistkę Australian Open 2022 w deblu. Można było zatem zakładać, że czeka nas maratoński pojedynek. Obie zawodniczki słyną z długich wymian i zaciętej walki na korcie. Brazylijka prowadziła 3-1 w zestawieniu H2H, ale ostatni mecz rozegrany w październiku ubiegłego roku w Wuhan zakończył się zwycięstwem Polki. Mieliśmy zatem nadzieję na powtórkę sytuacji podczas rywalizacji w stolicy Kataru.

Fręch i Haddad Maia zafundowały sobie maratońską rywalizację. Zacięte starcie o drugą rundę WTA 1000 w Dosze

Tenisistki nie oszczędzały się od samego początku. Już pierwszy gem potrwał... 12 minut. Fręch miała w nim dwa break pointy, ale ostatecznie to rozdanie trafiło na konto Haddad Maii. Później reprezentantka Brazylii przełamała serwis naszej zawodniczki, a po kolejnym rozdaniu, gdzie broniła kolejnego break pointa, wyszła już na prowadzenie 3:0. Mimo trudnej sytuacji Magdalena nie załamywała rąk i wzięła się za odrabianie strat. Reklama

Najpierw Polka wróciła ze stanu 15-30 przy swoim podaniu i zgarnęła premierowe "oczko". Potem presji nie wytrzymała Beatriz. Nie wykorzystała żadnej z trzech szans na 4:1 i po chwili zobaczyliśmy okazję na przełamanie dla naszej reprezentantki. Rywalka popełniła podwójny błąd serwisowy i po przewadze breaka nie było już śladu. W następnym rozdaniu Fręch utrzymała swój serwis do zera i po 45 minutach rywalizacji mieliśmy wynik 3:3.

Także kolejne minuty układały się perfekcyjnie dla Magdaleny. Jeszcze raz dobrała się do podania przeciwniczki, a potem wyszła ze stanu 0-30 przy swoim serwisie i objęła prowadzenie 5:3. Chociaż Haddad Maia próbowała do końca walczyć o powrót i dzielnie broniła piłek setowych w dziewiątym gemie, to za trzecią okazją Polka przechyliła szalę na swoją korzyść. Po 68 minutach rywalizacji partia trafiła na konto Fręch rezultatem 6:4.

Początek drugiej odsłony okazał się bardzo podobny do tego, co oglądaliśmy na starcie pojedynku. Haddad Maia objęła prowadzenie 3:0. W czwartym gemie miała nawet dwie okazje na podwyższenie przewagi, ale od tego momentu Magdalena zgarnęła cztery akcje z rzędu i wywalczyła premierowe "oczko" w drugim secie. Później obserwowaliśmy kolejny maratoński gem, po którym Fręch odrobiła stratę przełamania, wykorzystując do tego piątą okazję. Tym razem Polka nie zniwelowała jednak całkowicie straty. Po chwili znów straciła podanie i zrobiło się 4:2 dla Beatriz. Reklama

Festiwal breaków nie ustępował. Przerwanie korzystnej serii returnujących nastąpiło dopiero w dziewiątym gemie - w momencie, gdy Brazylijka serwowała po wygraną w drugiej partii. Wtedy finalistka Australian Open 2022 w deblu bez większych problemów utrzymała swoje podanie do 15. Fręch próbowała się jeszcze ratować, posyłając kapitalny return, ale w kolejnej akcji Haddad Maia zwieńczyła dzieło. Rezultatem 6:3 przedłużyła emocje w batalii o drugą rundę WTA 1000 w Dosze.

Decydujący set rozpoczął się inaczej niż poprzednie. Tym razem to Polka uciekła przeciwniczce na "dzień dobry", najpierw utrzymując serwis, a później przełamując do 15. Chwilę później było już 3:0. Beatriz zerwała się do walki i w piątym gemie doprowadziła do stanu równowagi. W pewnym momencie tenisistce z Ameryki Południowej zaczął rozbrzmiewać... telefon, jakby miała ustawiony alarm na godz. 22:00 czasu lokalnego. Na szczęście nie wytrąciło to z równowagi naszej reprezentantki, która wyszła na 4:1.

Wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze, by w szóstym gemie zdobyć kolejne przełamanie. Nie wygrała jednak akcji, która mogła jej dać aż trzy break pointy i ostatecznie rywalka wyszła z opresji. Pocieszający był jednak fakt, że u naszej tenisistki dobrze zaczął funkcjonować serwis. Podczas siódmego rozdania Fręch nie straciła ani jednego punktu. Ostatecznie zawodniczka urodzona w Łodzi triumfowała 6:4, 3:6, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze. Jeśli Magda Linette pokona jutro Weronikę Kudiermietową, to we wtorek czeka nas polskie starcie o awans do 1/8 finału rozgrywek w stolicy Kataru. Reklama

