Magdalena Fręch dołączy do Igi Świątek i Magdy Linette? Jest tego blisko

Fręch przystępowała do eliminacji w Montrealu po nie w pełni udanym turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. W stolicy USA przeszła dwustopniowe eliminacje, ale w pierwszej rundzie uległa amerykańskiej tenisistce Peyton Stearns (59. WTA).

Hunter to finalistka tegorocznego Wimbledonu. W deblu

Rywalka z pierwszej rundy kanadyjskich kwalifikacji nie należała do wymagających. Hunter to zdecydowanie lepsza deblistka niż singlistka. W tym roku była w finale w Wimbledonie (w parze z Belgijką Else Mertens), wygrała turniej w Rzymie. W singlu nie odnosi sukcesów. Ostatnio w Hamburgu przegrała w drugiej rundzie z nastoletnią Niemką Nomą Nohą Akugue.