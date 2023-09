Magda Linette znowu zaskoczyła miejscową publiczność. Piękne słowa rywalki

Wydawało się, że to Linette będzie faworytką tego spotkania , biorąc pod uwagę jej doświadczenie i fakt, że rywalka debiutowała na takim etapie imprezy WTA.

Od początku to jednak Wang nadawała ton wydarzeniom na korcie. W pierwszym secie nie straciła żadnego gema. W następnym Chinka co prawda raz dała się przełamać (na 2:2), ale potem wygrała już wszystkie gemy do końca. I zanotowała największy sukces w karierze.