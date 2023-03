Magda Linette zmarnowała szansę w drugim secie. Jessica Pegula za mocna dla Polki

Co się stało w pierwszym secie z Linette?

Aż trudno było uwierzyć w to jak słabo w pierwszym secie zagrała Linette. Wynik 1:6 był dobrym potwierdzeniem marnej dyspozycji poznanianki. Polka nie była w stanie zagrać poprawnie w najprostszych sytuacjach, popełniała niezrozumiałe błędy. Sama się z tym źle czuła. Pobudzała się, mobilizowała, by odmienić swoją grę.

Być może to była jakaś kontuzja, jakiś ból, który nie pozwalał Linette grać na swoim poziomie? Może zabrakło sił po wyczerpującym boju z Wiktorią Azarenką? Nie wzięła jednak przerwy medycznej, choć na twarzy oprócz niezadowolenia z wyniku, widoczny było, że coś jakby było nie tak.

Miłe złego początku w drugim secie - od 5:2 do 5:7

Amerykanka zaczęła częściej wyrzucać piłki poza kort, straciła wcześniejszą regularność. Linette pokazała kilka dobrych akcji, nie czekała tylko na to, co zrobi przeciwniczka, ale przejmowała od czasu do czasu inicjatywę. Pierwszy set był w tym momencie tylko fatalnym wspomnieniem.