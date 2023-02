Magda Linette po niezwykle udanym dla siebie Australian Open, w trakcie którego dotarła do półfinału powróciła do rywalizacji. 31-latkę oglądamy w akcji podczas turnieju w Meridzie. Rozpoczęła go od niezwykle dramatycznego, lecz zwycięskiego meczu z Camilą Osorio. Wiadomo już, że w najnowszym notowaniu rankingu WTA Polka przegoni jedną z wielkich gwiazd tenisa. Dodatkowo, wciąż ma szansę na przełomowy wynik, jakim jest awans do czołowej "20". "Wirtualnie" już nawet w niej jest.