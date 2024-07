Magda Linette zaszalała w wiosce. Godzinne show Polki. "Musieli mnie uspokoić"

- Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska, nasz ratownik! - ten wpis Magdy Linette w mediach społecznościowych, poprzedzony innym, głośnym wpisem, już odbił się bardzo szerokim echem. Przypomnijmy, że nagroda w postaci piątkowego finału w Pradze, historycznym polsko-polskim starciu na tym szczeblu z Magdaleną Fręch , w imponującym stylu wygranym przez poznaniankę, okazała się... karą.

Ostatecznie walka z czasem, z powodu zamkniętej przestrzeni lotniczej nad Paryżem, za sprawą wymienionego biznesmena zakończyła się powodzeniem. - Pierwsza pomoc polegała na tym, że zmieniono nam lot do Lille , a stamtąd miałyśmy dopięty na ostatni guzik transport pod samą wioskę - okazywała wdzięczność poznanianka.

- Mam 32 lata, mi już wszystko dokucza, ale trochę lepiej umiem udawać - humor nie opuszczał Linette . - A tak serio, to wiadomo, że po takich ciężkich 10 dniach jest duży dyskomfort, ale gdy jesteśmy pewni siebie i jest adrenalina, wtedy wszystko naprawdę układa się lepiej. W wielu miejscach czuję dużo bólu, ale na szczęście nie mam poważniejszej kontuzji - zaznaczyła nasza reprezentantka.

Magda Linette dała się ponieść w wiosce olimpijskiej. Zdradza szczegóły

Natłok wszystkich spraw i dotarcie do Paryża rzutem na taśmę, nie poskromiło dużego apetytu Linette , aby w wiosce olimpijskiej czym prędzej oddać się jeden ze swoich największych przyjemności. A być może nawet największej, skoro samo mówi o sobie, że jest naczelną osobą od...

- Oczywiście musiała zatrzymać się w wiosce, dla mnie to miejsce w ogóle nie ma dyskusji podczas igrzysk. Przecież nie odpuściłabym pinów, nie ma takiej szansy - parsknęła śmiechem rutynowana zawodniczka, mając na myśli niewielkie przypinki, oryginalnie przygotowane przez komitety wszystkich krajów, a mnóstwo sportowców lubuje się w tym, że podczas trwania turnieju olimpijskiego zebrać ich jak najwięcej. Zwłaszcza tych najbardziej egzotycznych, czyli z najmniejszych krajów. W tym względzie wielkim wyczynem na poprzednich igrzyskach mógł pochwalić się Hubert Hurkacz , który zdaniem naszej rozmówczyni w Tokio przebił wszystkich, bo zdobył przypinkę kogoś z Vanuatu, czyli malutkiego państwa w Oceanii.

- Myślę, że ja już mam z 40 pinów. Musieli mnie wszyscy uspokoić, bo się tak śmiałyśmy, gdy razem z Magdą Fręch i trenerami wyszłyśmy na teren wioski, a ja poleciałam na godzinę i już nikt mnie nie widział. Wróciłam z napchanymi kieszeniami i pokazywałam im, co już mam. Więc musiałam się uspokoić, żeby wypocząć przed meczem - opowiadała o swoich pozakortowych dokonaniach zawodniczka.

- Naprawdę fajnie wszystko jest zrobione pod względem logistycznym. W niedzielę rano odkryłyśmy piekarnię ze świeżymi bagietkami i croissantami na śniadanie, więc to było coś naprawdę fantastycznego. Nie przypominam sobie takiego miejsca na moich poprzednich igrzyskach, to nowość. Myślę, że to jest moja ulubiona część, oprócz stołówki 24-godzinnej i siłowni. Łatwo jest się odnaleźć w tym miejscu - oceniła.