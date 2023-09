Magda Linette w imponującym stylu rozpoczęła sezon, bo dotarła do półfinału Australian Open, co było jej największym osiągnięciem w karierze. Polka zameldowała się też w czołowej dwudziestce rankingu WTA i wydawało się, że będzie stopniowo budowała swoją pozycję w światowej elicie. Ostatnio ma jednak problem z powrotem do dobrej dyspozycji, z czego najwyraźniej sama sobie zdaje sprawę, o czym świadczy jej komentarz do wpisu zamieszczonego przez organizatorów US Open.