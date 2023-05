Magda Linette zakończyła udział w Strasburgu. Zatrzymała ją Rosjanka

Ostatecznie zwycięstwo przypadło w udziale 31-letniej poznaniance, która w drugiej rundzie trafiła na Anastazję Pawluczenkową . To był dopiero ich drugi pojedynek w rozgrywkach indywidualnych. Premierowy odbył się jednak dawno temu, podczas igrzysk olimpijskich w 2016 roku, kiedy zwyciężyła Rosjanka.

Pawluczenkowa to doświadczona tenisistka, zwyciężczyni 12 turniejów z cyklu WTA, finalistka wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z 2021 roku , która powoli wraca do formy po kontuzji kolana. Jak długa droga ją jeszcze czeka świadczył niedawny mecz z Igą Świątek w drugiej rundzie imprezy w Rzymie, kiedy nie zdobyła nawet gema .

Linette przystąpiła do środowego meczu z plastrem na lewym udzie, a więc w miejscu, z którym miała problem poprzedniego dnia. I zaczęła go źle, bowiem już w pierwszym gemie dała się przełamać . Nasza zawodniczka odrobiła straty w czwartym gemie, kiedy przeciwniczka popełniła m.in. dwa podwójne błędy serwisowe.

Gdy tylko jednak poznanianka grała krócej, to rywalka natychmiast to wykorzystywała. Tak było w siódmym gemie, kiedy zawodniczka z Samary znowu przełamała podanie. Pawluczenkowa grała konsekwentnie, mocniej i to zaowocowało kolejnym przełamaniem i, za piątą piłką setową, zwycięstwem w partii 6:3.