Magda Linette zabrała głos po finale. Wymowny komentarz w social mediach

Wielu z nas doświadcza przegranych. Mają różne imię, ale to, jak na nie reagujemy, definiuje naszą siłę. Niech moja przegrana stanie się dla Was motywacją do działania i dążenia do celu. Dla mnie to kolejna cenna lekcja, którą przekuję w pozytyw, bo wierzę w siebie i w swoje umiejętności.

~ Magda Linette na swoim Instagramie