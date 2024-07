Magda Linette wyrzuciła Rosjankę, ale co stało się po meczu? Polka nie wierzy

- Właściwie od samego początku grałam naprawdę fajnie, przede wszystkim serwowałam bardzo dobrze i cały czas trzymałam to, że to ja byłam bardziej agresywna i bardziej rozprowadzałam Mirrę po korcie. Bardzo tego chciałam, by nie dać jej wejść w swój rytm przebijania i rozrzucania mnie po korcie - zradzała przepis na sukces Linette i już wypatrując starcia z Paolini. - Wiem, że ona będzie faworytką i czeka mnie mega trudny mecz, bo gra dobrze na każdej nawierzchni w tym roku. Ale ja będę próbowała grać to, co teraz fajnie mi wychodzi, czyli agresywnie i będę czekać na swoje momenty.

~ Magda Linette