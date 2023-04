Magda Linette wymęczyła zwycięstwo. Teraz zagra z rewelacją sezonu

Czeszka dziś zajmuje odległą 77. pozycję w WTA, ale nie należy zapominać, że to srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio i finalistka Roland Garrosa z 2019 roku. Po okresie zastoju odradza się. W tym sezonie zagrała w czwartej rundzie dwóch amerykańskich turniejów WTA 1000 w Indian Wells i Miami.

Linette nie dala rozwinąć skrzydeł Vondrusovej

Linette pierwsza straciła serwis już w inauguracyjnym gemie. Natychmiast odrobiła stratę. Identyczna sytuacja powtarzała się jeszcze trzykrotnie - najpierw przegrane podanie, a potem natychmiast udany rewanż. Najbardziej niebezpieczne wydawało się przełamanie serwisu poznanianki - po bardzo długim kilkuminutowym gemie - na 5:6. Ale półfinalistka Australian Open doprowadziła do wyrównania w ekspresowym tempie, nie przegrywając punktu.

Fatalny finisz drugiego seta Linette

Mecz toczył się według scenariusza, w którym podający wygrywa. Do 11. gema żadna z zawodniczek nie miała nawet szansy na przełamanie rywalki. Taka pojawiła się dopiero przy wyniku 5:5. Miała ją Polka. Vondrusova w tym momencie zagrała bardzo agresywnie i wyszła z opresji. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, także w tenisie. Czeszka nie dała żadnych szans Polsce w kolejnym gemie. Wygrała go do zera i całego seta - 6:4.