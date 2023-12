Magda Linette przygotowuje się do kolejnego sezonu. Niebawem ruszy wielkoszlemowy turniej Australian Open, z którym to poznanianka ma dobre wspomnienia, bowiem w poprzedniej edycji dotarła aż d półfinału. Przed startem zmagań w Melbourne fani "Biało-Czerwonej" mają powody do zmartwień, bowiem tenisistka zabrała głos w sprawie swojej kariery i zdradziła, jakie ma plany na przyszłość.