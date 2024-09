Magda Linette wyeliminowała mistrzynię olimpijską. Polski sen w Pekinie, 6:0 na koniec

Magda Linette skorzystała na licznych wycofaniach zawodniczek z czołówki z turnieju WTA 1000 w Pekinie i otrzymała rozstawienie, dzięki któremu dostała wolny los w pierwszej rundzie. Zmagania rozpoczęła zatem od drugiej fazy, gdzie zmierzyła się z Moyuką Uchijimą. Pojedynek z Japonką okazał się wymagający dla naszej tenisistki . W pewnym momencie to rywalka była bliżej zwycięstwa. Końcówka spotkania należała jednak do poznanianki, która dzięki wygranej zagwarantowała nam "polskie" starcie w trzeciej rundzie.

Przeciwniczką 32-latki w walce o 1/8 finału chińskiej imprezy okazała się bowiem Jasmine Paolini. Włoszka, mająca powiązania z naszym krajem, nie miała łatwej przeprawy na otwarcie zmagań. W pierwszym secie z Clarą Tauson przegrała 1:6, ale mimo to zdołała odwrócić losy rywalizacji. Otrzymaliśmy zatem rewanżowe starcie za igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wówczas Magda i Jasmine zmierzyły się w drugiej rundzie. Polka była wówczas w świetnej formie, ale nie wytrzymała trudów rywalizacji na przestrzeni kilku dni, przyleciała do Paryża zaraz po wygraniu WTA 250 w Pradze. Wyraźnie opadła z sił w drugiej fazie spotkania i przegrała 4:6, 1:6. Teraz obie znów stanęły do walki na korcie.