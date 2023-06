Magda Linette w półfinale. Kontuzja? Da się grać

W środę Magda Linette pożegnała się z turniejem singlowym w Birmingham, przegrała gładko z Chinką Lin Zhu 3:6, 0:6 , ale nie to było najgorsze. Polka miała otejpowane lewe udo, co zwiastowało, że nie jest w pełni zdrowa. W trakcie spotkania, im dłużej ono trwało, tym większe miała problemy z poruszaniem się po korcie . Chciała szynko kończyć swoje akcje, popełniała błędy, w efekcie po zaledwie 25 minutach oddała drugiego seta. Wydawało się, że w tej sytuacji odpuści grę w deblu, byle tylko w pełni wykurować się na Wimbledon.

Jedna szansa na przełamanie, później druga. Polka i Amerykanka swoją wykorzystały

Poznanianka podjęła jednak inną decyzję - przystąpiła do ćwierćfinału gry podwójnej, w której tworzy duet z Bernardą Perą. Linette mówiła pod koniec zeszłego roku w Poznaniu, że lubi występować z Amerykanką, bo ta jest "do wszystkiego bardzo pozytywnie nastawiona". Wspólnie grały w marcu w wielkim turnieju w Miami - doszły aż do półfinału, miały piłkę meczową w pojedynku z Leylah Fernandez i Taylor Townsend. Nie udało się, razem nie grały też na mączce. Wróciły na trawie i na razie efekt jest bardzo dobry.