Magda Linette w końcu wygrywa. Kryzys zażegnany?

W tym meczu najważniejsze dla Linette było zwycięstwo. Po świetnym początku sezonu, półfinale Australian Open, Polka z trudem wróciła do tenisowej codzienności.

Przegrała trzy ostatnie mecze i to wszystkie z zawodniczkami niżej notowanymi: z Rebeccą Peterson (140. WTA - ranking z dnia turnieju) w Meridzie, Warwarą Graczewą (88. WTA) w Austin, Emmą Raducanu (77. WTA) w Indian Wells. Mimo awansu w poniedziałek na 19. - najwyższe w karierze miejsce - u polskiej zawodniczki mógł się pojawić powód do niepokoju.

Świetny początek spotkania Magdy Linette

Później zaczęły się jednak kłopoty. Polka niespodziewanie przegrała serwis, potem następnego - najdłuższego w secie - gema. Po wyjściu na prowadzenie 5:2 Rodina poprosiła o przerwę medyczną. Wróciła do gry w pełni zdrowa, w każdym razie wskazywał na to przebieg kolejnego gema. Rosjanka go wygrała.