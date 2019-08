Magda Linette odniosła życiowy sukces, triumfując w turnieju WTA w nowojorskim Bronksie. W finale pokonała Włoszkę Camilę Giorgi 5:7, 7:5, 6:4.

27-letnia Linette, dotychczas zajmująca 80. miejsce w światowym rankingu, po raz drugi dotarła do finału imprezy WTA; w 2015 roku w Tokio nie sięgnęła jednak po główne trofeum.

W Nowym Jorku wygrała osiem meczów, gdyż do głównej drabinki musiała się przebijać przez kwalifikacje. We wtorek czeka ją pierwszy mecz w wielkoszlemowym US Open.

Wynik finału: Magda Linette (Polska) - Camila Giorgi (Włochy) 5:7, 7:5, 6:4.

Zdjęcie Magda Linette / AFP